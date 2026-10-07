Autolesionismo e pensieri suicidi: uno studio condanna ChatGPT for Teens

«Abbiamo classificato ChatGPT come un rischio inaccettabile per tutti i minori di 18 anni», scrive l'organizzazione. «Invitiamo OpenAI a sospendere la commercializzazione del prodotto e a impedirne l'accesso agli adolescenti finché non sarà in grado di offrire un'esperienza sicura e adeguata al loro sviluppo».

Non tutte le misure di sicurezza pubblicizzate da OpenAI hanno però fallito la prova: alcune, come il rifiuto di partecipare a giochi di ruolo a sfondo sessuale esplicito, hanno superato i test. Altre, secondo l'istituto, si sono invece rivelate inefficaci. «Temiamo che ChatGPT for Teens possa indurre i genitori a riporre un'ingiustificata fiducia in sistemi di protezione che, di fatto, spesso non funzionano», aggiunge lo Youth AI Safety Institute.