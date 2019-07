Influencer trovata morta in una valigia

MOSCA - Il corpo dell’influencer Ekaterina Karaglanova è stato trovato in una valigia, privo di indumenti, con diverse ferite di arma da taglio. La sua gola era sgozzata.

Sollecitato dai genitori preoccupati di non avere più notizie della ragazza, è stato il padrone di casa della 24enne a fare la macabra scoperta nell'appartamento della giovane, a Mosca.

L’influencer russa - seguita da quasi 86.000 persone su Instagram - proponeva consigli di bellezza e di viaggi. Secondo il suo profilo social, la scorsa settimana Ekaterina era a Corfù, mentre nei prossimi giorni sarebbe dovuta partire per Amsterdam, con il suo partner, per festeggiare il compleanno. Oggi avrebbe infatti compiuto 25 anni.

Le indagini sono in corso. Al momento non è ancora stato fermato nessuno. Una delle piste più probabili è quella passionale, dato che di recente la ragazza aveva interrotto una relazione per iniziarne una nuova poco tempo dopo. L'ex fidanzato sarebbe stato visto in un filmato di una telecamera di videosorveglianza nei pressi della casa della ragazza nelle ore in cui presumibilmente è stato compiuto il delitto. Il cadavere della ragazza è stato trovato venerdì.

Secondo la Bild, per la ragazza i social erano solo una seconda attività dato che era medico specializzato in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale.