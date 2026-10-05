Nobel per la Medicina a Deisseroth, Hegemann e Nagel

Hegemann e Nagel hanno scoperto la proteina canalrodopsina (Channelrhodopsin), che rende le cellule sensibili alla luce. Deisseroth ha inserito il gene per questa proteina nei neuroni dei ratti. In questo modo è stato in grado di attivare queste cellule nervose con la luce.

Il premio in denaro

Il riconoscimento più importante per i medici vale dodici milioni di corone svedesi, pari a circa un milione di euro. La Fondazione Nobel ha recentemente aumentato il premio in denaro. «Quest’anno celebriamo il 125° anniversario del Premio Nobel. In questa occasione siamo lieti di poter aumentare il premio di un milione», aveva dichiarato a settembre la direttrice della Fondazione Nobel, Hanna Stjärne. In passato, l’importo è stato più volte adeguato successivamente alla prima assegnazione nel 1901.