Nobel per la Medicina a Deisseroth, Hegemann e Nagel
Riconosciuti per la loro pionieristica scoperta che ha rivoluzionato lo studio delle cellule attraverso luce e genetica.
Riconosciuti per la loro pionieristica scoperta che ha rivoluzionato lo studio delle cellule attraverso luce e genetica.
STOCCOLMA - I vincitori del Nobel per la Medicina 2026 sono Karl Deisseroth (Usa), Peter Hegemann (Germania) e Georg Nagel (Germania): hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule.
L’optogenetica consente di accendere o spegnere con precisione le cellule – per lo più neuroni – con l’aiuto della luce. Combina tecniche genetiche e ottiche per controllare in modo mirato l’attività cellulare nei tessuti viventi e persino negli animali.
Hegemann e Nagel hanno scoperto la proteina canalrodopsina (Channelrhodopsin), che rende le cellule sensibili alla luce. Deisseroth ha inserito il gene per questa proteina nei neuroni dei ratti. In questo modo è stato in grado di attivare queste cellule nervose con la luce.
Il premio in denaro
Il riconoscimento più importante per i medici vale dodici milioni di corone svedesi, pari a circa un milione di euro. La Fondazione Nobel ha recentemente aumentato il premio in denaro. «Quest’anno celebriamo il 125° anniversario del Premio Nobel. In questa occasione siamo lieti di poter aumentare il premio di un milione», aveva dichiarato a settembre la direttrice della Fondazione Nobel, Hanna Stjärne. In passato, l’importo è stato più volte adeguato successivamente alla prima assegnazione nel 1901.
Lo scorso anno il Premio Nobel per la Medicina era andato a Mary Brunkow, Fred Ramsdell (entrambi USA) e Shimon Sakaguchi (Giappone). SErano stati premiati per le loro scoperte sulla cosiddetta tolleranza immunitaria periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare il corpo.