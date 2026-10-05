«È dovere di Israele indagare sul 7 ottobre»
Il capo di Stato maggiore dell'Idf chiede un'indagine completa e che gli insegnamenti vengano messi in pratica
TEL AVIV - Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Eyal Zamir, ha dichiarato che è «dovere» di Israele condurre un'indagine completa sull'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. Lo riporta il Times of Israel, citando il suo discorso per il terzo anniversario dell'attacco.
«Un'intera nazione china il capo in lutto», ha affermato Zamir, ricordando i civili uccisi nelle loro case, i giovani che «erano usciti per ballare e non sono mai tornati», le persone rapite e uccise durante la prigionia e i membri delle forze israeliane e delle squadre di soccorso caduti.
Il capo di Stato maggiore ha aggiunto che le loro storie saranno tramandate alle future generazioni di comandanti e soldati. «È nostro dovere indagare e garantire che gli insegnamenti vengano messi in pratica, affinché possiamo essere più degni della fiducia che il popolo ha riposto in noi».