«È dovere di Israele indagare sul 7 ottobre»

«Un'intera nazione china il capo in lutto», ha affermato Zamir, ricordando i civili uccisi nelle loro case, i giovani che «erano usciti per ballare e non sono mai tornati», le persone rapite e uccise durante la prigionia e i membri delle forze israeliane e delle squadre di soccorso caduti.

Il capo di Stato maggiore ha aggiunto che le loro storie saranno tramandate alle future generazioni di comandanti e soldati. «È nostro dovere indagare e garantire che gli insegnamenti vengano messi in pratica, affinché possiamo essere più degni della fiducia che il popolo ha riposto in noi».