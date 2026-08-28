AGENDONE
Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%
Finiscono le vacanze estive, ma non il divertimento con un fine settimana davvero ricchissimo e davvero per tutti i gusti.
Street Food Festival Capriasca
Fonte RED
Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%
Finiscono le vacanze estive, ma non il divertimento con un fine settimana davvero ricchissimo e davvero per tutti i gusti.
SAVOSA - Malgrado le nubi del maltempo (e della gran pioggia) ottenebrino il venerdì sera, il fine settimana che ci attende - l'ultimo prima dell'inizio della scuola - sia di quelli particolarmente ricchi.
Che abbiate voglia di scatenarvi in alcuni dei più pittoreschi festival che il Cantone ha da offrire, di partecipare a offerte culturali, di ridere o di passeggiare tra i sapori e le tradizioni del nostro territorio, questo weekend saprà senz'altro soddisfarvi.
Venerdì 28 agosto
Lugano e dintorni
- Torna l'apprezzato festival di cibo da strada Street Food Festival Capriasca, sul piazzale delle scuole elementari di Tesserete. Oltre alle leccornie (dalle 18) questa sera alle 21 musica live con gli Smila.
- Tra Piazza Riforma e Piazza Manzoni a Lugano prende il via la dodicesima edizione del Nassa Boat. A partire dalle 9, potrete ammirare una selezione di venti imbarcazioni proposte dai cantieri del territorio in un suggestivo percorso a pochi passi dal lago.
- Al Museo in erba di Lugano, i bambini dai 4 agli 11 anni potranno liberare la creatività con Folk art dall’Ucraina: animali fantastici. L'atelier, ispirato alle opere di Maria Prymachenko, inizia alle 10.15.
- L'Università della Svizzera italiana (Aula D0.03, Campus Est) ospita il SELA Workshop - Energy law. Dalle 10.30, esperti e studiosi si confronteranno sulle trasformazioni del diritto dell'energia e le nuove sfide di sostenibilità.
- Nel pomeriggio, alle 15, l'Aula Multiuso della Facoltà di Teologia di Lugano propone la conferenza Normativity and Nature, un profondo dibattito filosofico sul rapporto tra natura umana e normatività.
- Alla Darsena del Parco Ciani, per il progetto “Chilometro zero”, si terrà l'incontro Matteo Bianchi, Carolina Leite, Luca Pascoletti. Dalle 18 si parlerà della nuova collana dedicata al racconto breve “I fiammiferi di pagine d’arte”. In caso di pioggia, l'evento si sposterà alla Sala Tami della Biblioteca cantonale.
- Nel suggestivo nucleo di Muzzano torna Facciamo la Corte! #11. A partire dalle 18, la rassegna di musica alternativa contemporanea svizzera animerà le vie con concerti, DJ set e performance artistiche fino a notte fonda.
- Risate assicurate a Morcote con il Cinema open air a Morcote - evento gratuito. Alle 19, nella Sala Sergio Maspoli, verrà proiettato il grande classico “A qualcuno piace caldo” nella sua esilarante versione doppiata in dialetto ticinese, intitolata “Düü Testimoni Scomod”.
- All'Agorà del LAC di Lugano, la serata si riempie di musica con LAC en plein air / Föhn. I nuovi suoni delle Alpi. Dalle 21, un viaggio sonoro curato da Johannes Rühl esplorerà le forme contemporanee della Neue Volksmusik.
Mendrisiotto
- Al Campo Sportivo Comunale di Vacallo prendono vita le Feste campestri SAV Vacallo 2026. Per tutta la giornata e in serata, vi aspettano musica dal vivo, sport, ottima cucina e attività per famiglie, il tutto per sostenere i giovani della società sportiva.
- Le spettacolari Cave di Arzo si trasformano in un anfiteatro naturale per il Cavea Festival. Dalle 17, un ricco programma di musica, DJ set, food truck e l'esibizione di artisti emergenti per l'Open Mic Ticino daranno il via a un weekend indimenticabile.
- Per chi ama le sfide, l'appuntamento è al bar osteria Al Baraonda di Mendrisio con la BARAONDA QUIZ NIGHT. Dalle 18, preparatevi a una serata a squadre con DJ set, aperitivo in terrazza e tanti premi in palio.
- Un aperitivo ad alta quota vi aspetta con Sunset Bellavista. Partenza alle 19 da Capolago con il trenino a cremagliera per raggiungere il Buffet Bellavista, a 1200 metri di altitudine, dove potrete gustare stuzzichini e vino immersi in un'atmosfera rilassata e panoramica.
- Nella pittoresca Piazzetta di Muggio, la magia del cinema muto incontra la musica dal vivo con ...Senza parole! - Cine-concerto. Alle 20.45 verrà proiettato il film storico del 1917 “C'era un uomo”, accompagnato da una colonna sonora originale suonata dal vivo da un quartetto jazz.
Locarnese
- Al Teatro Cambusa di Locarno, i più giovani possono immergersi nella magia del palcoscenico con Alice nel Paese delle Meraviglie – Summer Musical Intensive. La colonia teatrale diurna, tra recitazione, canto e danza, inizia alle 9.
- La Fondazione Monte Verità di Ascona dedica una serata alla figura del poeta e filosofo Gusto Gräser. Si comincia alle 18.30 con la conferenza Gusto Gräser: la poesia di un’altra vita a cura di Silvia Carnielli, seguita da un aperitivo.
- A seguire, sempre al Monte Verità, alle 18.45 prende ufficialmente il via il workshop Sulle tracce di Gusto Gräser, un viaggio tra conferenze, letture e visite guidate per approfondire l'influenza di questo straordinario pensatore.
- Sul sagrato della chiesa di Frasco, in Valle Verzasca, va in scena lo spettacolo di burattini Fagiolino nel bosco incantato. Alle 21, grandi e piccini potranno seguire le avventure di Fagiolino, impegnato a liberare il principe da un terribile incantesimo, con un laboratorio di costruzione di marionette che anticiperà lo show alle 20.
Bellinzona e valli
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona, i ragazzi dai 7 ai 10 anni sono invitati al laboratorio Librarsi al parco - Case di cose. Dalle 14.30, in compagnia di Milly e Valentina, i partecipanti diventeranno esploratori di storie e indizi attraverso la lettura e il disegno.
- Il Teatro Tan di Biasca rinnova la sua amata tradizione con Storie in giardino con Luca Chieregato. Dalle 18.30, il cantastorie incanterà il pubblico con i suoi racconti, accompagnati da una gustosa cena a base di formaggi, mortadella e polenta.
Sabato 29 agosto
Lugano e dintorni
- Terza e ultima serata per lo Street Food Festival Capriasca, fornelli accesi dalle 18 e musica live dalle 21 con la Rufus Band.
- Prosegue nel finesettimana la dodicesima edizione del Nassa Boat. A partire dalle 9, potrete ammirare una selezione di venti imbarcazioni proposte dai cantieri del territorio in un suggestivo percorso a pochi passi dal lago.
- Al Circolo Velico di Lugano prende il via la Coppa IBSA, un'appassionante competizione sportiva di vela a partire dalle 9.
- Il Boschetto del Parco Ciani di Lugano si riempie di musica con il concerto Ragazzi in Orchestra, che vedrà esibirsi giovani talenti a partire dalle 17.
- Nel nucleo di Muzzano torna il festival Facciamo la Corte! #11. Dalle 18 a notte fonda vi aspettano concerti di musica alternativa contemporanea svizzera, DJ set e performance artistiche.
- La Sala Sergio Maspoli di Morcote ospita la proiezione della commedia dialettale Quattro bücer e 'na gazösa alle 19. Una serata all'insegna della comicità ticinese per omaggiare le figure di Sergio Maspoli e Mariuccia Medici.
- La Chiesa dei Santi Matteo e Maurizio di Cagiallo fa da cornice a Fil il rouge - Concerto del Gruppo Corale Vox Nova diretto da Roberta Mangiacavalli, alla ricerca delle parole d'amore. Inizio alle 20.15.
- All'Agorà del LAC di Lugano prosegue la rassegna estiva LAC en plein air / Föhn. I nuovi suoni delle Alpi. Alle 21 va in scena un'indagine musicale curata da Johannes Rühl sulle forme contemporanee della Neue Volksmusik.
- Al Boschetto del Parco Ciani di Lugano verrà proiettato il film Piero Pelù - Rumore Dentro a partire dalle 21.
Mendrisiotto
- Serata di punta per il Cavea Festival. Dalle 17.30 aprono le porte per una serata esplosiva: alle 18 spazio all'Open Mic Ticino, mentre alle 21 saliranno sul Main Stage I PATAGARRI (IT) + MATILDE (CH) con il loro mix travolgente di gipsy jazz e sonorità balcaniche. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Campo Sportivo Comunale di Vacallo continuano le Feste campestri SAV Vacallo 2026, si parte già nel tardo pomeriggio.
- Un'avventura culinaria e investigativa vi aspetta con la Cena con Delitto al Fiore di pietra. La partenza con il trenino a cremagliera da Capolago è fissata alle 19, seguita da una cena di quattro portate e un giallo teatrale da risolvere tra i tavoli.
Locarnese
- In Piazza a Solduno ritorna il Sold1 Music Festival. Dalle 16 alle 2 vi aspettano griglia, buvette e tanta musica: si parte con djcoch alle 17, seguiti dai Sottostrato alle 19.30 e dai The Clan alle 22.
- Tra il Monte Verità di Ascona e il Campo Pestalozzi di Arcegno si tiene il quarto workshop Sulle tracce di Gusto Gräser. Dalle 18.45 sono previste conferenze, letture e visite guidate dedicate alla vita e all'opera di questa affascinante figura.
- Il Castello Visconteo di Locarno ospita lo spettacolo di pupi palermitani Terribile battaglia tra Orlando e Rinaldo alle 21. La compagnia Teatroggi porterà in scena le avventure dei paladini di Carlo Magno tra duelli, amori e magia.
Bellinzona e valli
- Per il quinto anno consecutivo, i migliori rider di MTB si sfidano ad Airolo-Pesciüm per la Swiss Enduro Series. Gli allenamenti sulle spettacolari piste iniziano alle 8, con accesso gratuito al villaggio evento per il pubblico.
- Al Piazzale Tennis di Preonzo si celebra la Festa di fine estate. Si comincia alle 10 con l'apertura del bar e il mercatino dell'usato, seguiti dal pranzo alle 12 e da giochi per i più giovani nel pomeriggio.
- Dalle 10 alle 13, occasione unica per scoprire i segreti dell'unico teatro all'italiana in Svizzera con le PORTE APERTE al Teatro Sociale Bellinzona. L'ingresso è libero e senza prenotazione.
- Al Castelletto di Faido va in scena la Festa dei popoli a partire dalle 11.45. Un bellissimo incontro tra culture dove assaporare specialità etniche da 10 paesi del mondo, accompagnato da musica e animazioni per tutti.
- Al prato della Palestra Comunale di Lumino si fa festa con le Feste San Mamètt 2026. Dalle 19 vi aspetta una gustosa grigliata di hamburger accompagnata dalla musica di DJ Nik Evans.
Domenica 30 agosto
Lugano e dintorni
- Alle 8.30 da Piazza Bernardino Luini prende il via Lugano PasSteggia 2026, una golosa passeggiata enogastronomica che vi porterà alla scoperta del territorio luganese, toccando Sorengo, Muzzano, Collina d’Oro e Paradiso, per poi fare ritorno al LAC.
- Dalle 9 il lungolago di Lugano, tra Piazza Riforma e Piazza Manzoni, ospita la 12ª edizione di Nassa Boat. Un'occasione per ammirare a due passi dall'acqua una ventina di imbarcazioni proposte dai cantieri del territorio.
- Sempre alle 9, gli amanti dello sport e del lago potranno seguire le regate della Coppa IBSA presso il Circolo Velico di Lugano.
- Per chi cerca un momento di relax, alle 9.30 al Parco Villa Costanza di Viganello c'è Yoga per principianti con Romina Curcio. Un'ottima occasione per prendersi cura di sé all'aria aperta (portate tappetino e borraccia).
- Alle 10.30 il Boschetto del Parco Ciani si riempie di musica con il concerto mattutino del Gruppo mandolinistico Gandria. L'ensemble, diretto dal maestro Stefano Bazzi, festeggia i suoi 50 anni di attività proponendo brani di Tosti, Carosio e molti altri, accompagnati dal soprano Aynadis Garbani.
- Per tutta la giornata e fino a sera, l'Agorà del LAC fa da cornice a LAC en plein air / Föhn. I nuovi suoni delle Alpi, una rassegna curata dall’etnomusicologo Johannes Rühl che esplora le affascinanti contaminazioni della Neue Volksmusik nello spazio transalpino.
Mendrisiotto
- La giornata si apre alle 10 a Bruzella con l'itinerario “La röda dal güst”, primo atto dell'evento Il Mulino di Bruzella festeggia 30 anni!. Una passeggiata a tappe tra sapori e tradizioni che culminerà al Mulino.
- Alle 10.30 l'Hotel Touring di Chiasso ospita la 5a jazz matinée del Mendrisiotto jazz club. Sul palco salirà il gruppo Final Step per un energico concerto jazz-rock.
- Dalle 11 entra nel vivo la Festa del mulino di Bruzella. Per celebrare i 30 anni dalla riapertura, il Museo etnografico della Valle di Muggio propone una giornata di festa popolare con polenta, griglia, animazioni per bambini e la musica dal vivo della Elastik Bandèla.
- Sempre alle 11, ma in vetta al Monte Generoso, vi aspetta la Jazz Matinée al Fiore di pietra. Sulla magnifica terrazza panoramica potrete godervi l'esibizione di un affascinante duo jazz ammirando un paesaggio mozzafiato. Non è necessaria la prenotazione.
- Prosegue per tutta la giornata alle Cave di Arzo il Cavea Festival 2026, che chiude la sua tre giorni di musica, incontri e scoperte con concerti, DJ set, brunch e attività per famiglie.
Locarnese
- Tra il Monte Verità di Ascona e il Campo Pestalozzi di Arcegno prosegue il workshop Sulle tracce di Gusto Gräser, con conferenze, letture e visite guidate dedicate alla vita e all'influenza di questa affascinante figura storica.
- Alle 16 tutti in Piazza a Intragna per Pizza in piazza. Potrete creare la vostra pizza o gustarne una già pronta, con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a SLC6A1 Svizzera, e ci sarà anche l'occasione di visitare il Museo delle Centovalli e Pedemonte.
- Alle 18 il Polo Isolino di Solduno si trasforma in un teatro a cielo aperto per lo spettacolo Raperonzolo della compagnia I Pupi di Stac. Una fiaba avvincente raccontata attraverso storici burattini con le gambe, dove il giovane Orlandino dovrà affrontare il terribile Orco con l'aiuto di una vecchina magica e del pubblico.
Bellinzona e valli
- I più mattinieri possono darsi appuntamento alle 7.30 a Quinto per il Gir da Quint, una splendida passeggiata enogastronomica di circa 13 km nel cuore della Leventina, tra natura, storia e degustazioni di specialità locali.
- Dalle 8 ad Airolo-Pesciüm scatta l'adrenalina con la gara della Swiss Enduro Series Airolo 2026. Oltre 350 rider si sfideranno nell'unica tappa ticinese del circuito nazionale. Il villaggio evento alla partenza delle funivie offrirà animazione, musica e ristorazione.
- Dalle 9 le vie del centro storico di Bellinzona, in particolare Via Cittadella, si animano con il Mercato Second Hand organizzato dalla Pro Città Vecchia. Un'ottima occasione per scovare abbigliamento usato e fare un salto al Mercato dei bambini, dove i più piccoli scambieranno giochi e libri.
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