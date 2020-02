Il mio weekend ticinese: carnevali, Paola Barale e Fresh Night

Tipress

Carnevale Nebiopoli - Chiasso

CHIASSO - Sarà l’appuntamento più atteso per tutti coloro che amano il carnevale. Il Nebiopoli di Chiasso entrerà nel vivo questo weekend con sabato alle 14.00 quando prenderà il via il sessantesimo corteo mascherato e le relative guggen band. La serata proseguirà all’insegna della musica e Dj ATJ con “Voglio tornare negli anni novanta con Paps”. Domenica grande pranzo: alle 11.30 Distribuzione gratuita maccheroni del Rione Maccheronata Mo-Mo Sciatt presso il Villaggio Nebiopoli. E Al capannone polenta e spezzatino del Rione Excelsior. Pomeriggio con il ballo dei bambini.



Agenzia

Se devi dire una bugia dilla grossa - LAC Lugano sabato 20.30

LUGANO - Se hai voglia di ridere questo è lo spettacolo che fa per te. È stato un cavallo di battaglia di Pietro Garinei e interpretato all’epoca da Johnny Dorelli, Paola Quattrini, e Gloria Guida, Garrone. Il celebre successo del commediografo inglese Ray Cooney porta in scena una serie di situazioni paradossali che si sviluppano sia in una hall di hotel che nelle camere da letto. In scena se ne vedranno delle belle con Paola Quattrini, Paola Barale, Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti.



Antonello Taurino

Sono bravo con la lingua - Teatro Il Cortile di Viganello, domenica ore 17.00

LUGANO - Risate sofisticate con Antonello Taurino che presenta un viaggio nella linguistica attraverso le curiosità più divertenti degli idiomi del mondo, un monologo nello stile di altri spettacoli di Taurino: argomenti serissimi trattati in modo comicissimo. Qui è l’esilarante confessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta lavorativa più destabilizzante della sua carriera: la possibilità di trasferirsi in un’azienda hi-tech della Silicon Valley.



Deposit

A scpass in Sorasosct - Domenica

CAMPO BLENIO - Per chi ama le passeggiate enogastronomiche questo è un appuntamento da non perdere.Camminare con le racchette da neve in un paesaggio stupendo e soleggiato, assaporando prodotti nostrani e profumi genuini... Dopo il successo degli scorsi anni il team Campo Blenio ripropone la camminata-racchettata che si snoda su un percorso di 5 km lungo un facile itinerario nella natura che passa in 5 postazioni gastronomiche (aziende agricole della zona) dove si possono gustare prodotti locali. Maggiori informazioni su sito www.campoblenio.ch.



Balletto di Milano

La Carmen del Balletto di Milano in Ticino - Al Teatro di Locarno, sabato alle 20.30

LOCARNO - Carmen è senza dubbio uno dei personaggi più forti nella storia dell'opera lirica. Sabato andrà in scena al Teatro di Locarno che ospiterà la "Carmen" nella versione esclusiva del Balletto di Milano. Il balletto in due atti, su musiche di Georges Bizet, vanta coreografie di A. Omodei e F. Veratti.



DEPOSITPHOTOS

Notte Fresh - Studio Foce Lugano 23.30

Sabato 8 febbraio dalle 23.30 alle 5 del mattino secondo appuntamento con la Fresh Night allo Studio Foce di Lugano. Il tema della serata è Fritto misto. Fresh propone «serate all'insegna dell'elettronica che ti colpisce nell'anima, per farti ballare come non hai mai fatto. Ritmi tribali e selvaggi, synth potenti e spaziali. Per un viaggio cosmico dentro noi stessi». La formula è semplice: quattro Dj si alterneranno sul palco e avranno a disposizione 50 minuti di tempo per il proprio set. Ogni performance sarà intervallata da una pausa relax di 10 minuti.



Tipress

E poi i carnevali

Malvaglia - Anche a Malvaglia il carnevale entra nel clou con il corteo mascherato di sabato alle 10.00. Il pomeriggio seguirà con momenti di intrattenimenti per i bambini e l’attesa tombola.

Monte Carasso - Sabato pranzo con i regnanti. Poi corteo e concerto delle Guggen. Serata in musica. Domenica a pranzo distribuzione della busecca, e a seguire tombola dell’oro e della musica.

Maggia - A Maggia sabato invece alle 11.45 è previsto il corteo reale di Re Bacheton. Segue pranzo gratuito, tombola e musica.

Pura - A Pura sabato sera concerto della Ganasa Guggen Band. Poi intrattenimento comico con Brusketta. Domenica corteo (ore 11), pranzo e tombola.

Maglio di Colla - A Maglio di Colla sabato aperitivo con i regnanti, pranzo, tombola e palo della cuccagna. Alle 18 karaoke, maccheronata e ancora tombola. A seguire musica e balli.

Calonico - Sabato a Calonico la bandella Ritom si esibirà alle 11. Poi pranzo a base di risotto e luganiga. Gara di fondue e musica di Moreno.

Intragna - A Intragna domenica a pranzo distribuzione di risotto e luganighe. Musica dei Compagni di Viaggio.

Per tutti gli altri eventi di sabato clicca qui.

Per tutti gli altri eventi di domenica guarda qui.

Infine, per i più piccoli, c'è la nostra Agendina.

Tipress