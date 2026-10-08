Tutti i numeri di "Bimbi sicuri"
Più sicurezza attorno alle scuole: bilancio positivo della campagna promossa dalla Città di Lugano
LUGANO - La campagna “Bimbi sicuri”, promossa dalla Polizia della Città di Lugano in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, ha confermato ancora una volta un quadro generalmente positivo per quanto riguarda la sicurezza del percorso casa-scuola.
Stando al consuntivo dell’operazione, diramato oggi alle redazioni, la maggior parte degli utenti della strada si è comportata con attenzione e ha rispettato le norme della circolazione, soprattutto nei pressi degli istituti scolastici.
I numeri
Nel dettaglio, la polizia cittadina ha inviato 3'296 circolari informative ai genitori, contenenti consigli utili per la sicurezza dei bambini. Gli agenti formatori hanno visitato 21 sedi scolastiche e 22 classi di prima elementare, incontrando 457 allievi nell’ambito dell’educazione stradale: a 473 di loro è stata consegnata una pettorina-gilet ad alta visibilità e un adesivo riflettente. Nel corso della campagna sono stati effettuati 25 controlli della velocità nei pressi delle scuole, per un totale di 12’578 veicoli controllati: il 1,88% delle auto (237) è risultato sopra i limiti consentiti. Tra questi si contano 8 procedure ordinarie e una revoca della patente.
La presenza
La presenza degli agenti di quartiere è stata rafforzata tramite 21 postazioni giornaliere presso le sedi scolastiche, distribuite tra Lugano (19), Sorengo (1) e Melide (1), con l’obiettivo di osservare i comportamenti degli utenti della strada. Sono stati anche distribuiti 131 gadget (campioncini di profumo “antistress” per le auto).
I conducenti fermati
Nel corso degli interventi sono stati realizzati 311 colloqui con gli utenti della strada per approfondire il tema della sicurezza e sono state constatate 944 infrazioni relative alla circolazione. Gli agenti hanno fermato i conducenti principalmente per fini informativi ed educativi. Le infrazioni più frequenti sono state soste illecite (284), mancata precedenza ai pedoni (302), attraversamento della strada in modo non corretto (172) e trasporto di bambini non assicurati (186). Solo in 6 casi sono state emesse multe disciplinari.
Quasi 200 ore di servizio dedicate
Complessivamente, 26 agenti di polizia sono stati coinvolti nelle attività di prevenzione, dedicando 170 ore di servizio in nome della sicurezza all’inizio del nuovo anno scolastico. Due agenti si sono invece occupati specificamente dei controlli della velocità per un totale di 23 ore.
Fra le osservazioni raccolte durante l’operazione, la polizia segnala che i bambini hanno raggiunto le scuole principalmente a piedi e accompagnati dai genitori. Nelle sedi periferiche di Valcolla e Sonvico, quasi tutti gli allievi sono invece arrivati a bordo dello scuolabus, con pochissimi spostamenti in automobile privata. Proprio questa modalità di trasporto ha contribuito a limitare le infrazioni nei pressi delle scuole.
«Possiamo affermare – sottolinea la Polizia Città di Lugano – che la campagna 'Bimbi sicuri' abbia sortito effetti positivi nel corso degli anni». Gli agenti formatori continueranno anche nel corso di quest’anno scolastico a istruire oltre 3'300 allievi delle scuole cittadine sul corretto comportamento stradale.
La raccomandazione
Nel rinnovare la raccomandazione a genitori e accompagnatori di allacciare sempre i bambini agli appositi seggiolini, parcheggiare nel rispetto della segnaletica e attraversare sulle strisce pedonali, la polizia ricorda: «I bambini seguono l’esempio degli adulti». Un appello anche ai conducenti: «In prossimità delle scuole, prestate la massima attenzione e rallentate».