Tutti i numeri di "Bimbi sicuri"

I numeri

Nel dettaglio, la polizia cittadina ha inviato 3'296 circolari informative ai genitori, contenenti consigli utili per la sicurezza dei bambini. Gli agenti formatori hanno visitato 21 sedi scolastiche e 22 classi di prima elementare, incontrando 457 allievi nell’ambito dell’educazione stradale: a 473 di loro è stata consegnata una pettorina-gilet ad alta visibilità e un adesivo riflettente. Nel corso della campagna sono stati effettuati 25 controlli della velocità nei pressi delle scuole, per un totale di 12’578 veicoli controllati: il 1,88% delle auto (237) è risultato sopra i limiti consentiti. Tra questi si contano 8 procedure ordinarie e una revoca della patente.

La presenza

La presenza degli agenti di quartiere è stata rafforzata tramite 21 postazioni giornaliere presso le sedi scolastiche, distribuite tra Lugano (19), Sorengo (1) e Melide (1), con l’obiettivo di osservare i comportamenti degli utenti della strada. Sono stati anche distribuiti 131 gadget (campioncini di profumo “antistress” per le auto).