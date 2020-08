Otto nuovi casi di Covid-19 nel weekend

BELLINZONA - Otto nuovi casi in Ticino. Passato il weekend, l'Ufficio del Medico Cantonale torna a fornire i numeri relativi agli strisci. Nello specifico quelli effettuati nelle ultime 72 ore per rilevare i nuovi contagi da Covid-19.

Da inizio crisi - Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza (25 febbraio) è dunque salito da 3'533 a 3'541. I decessi avvenuti in relazione al covid-19 restano 350 (l'ultima morte risale al 12 giugno). Una sola persona al momento necessita di cure ospedaliere, ma non si trova nel reparto di cure intense. Sono 927 le persone che hanno finora potuto lasciare l'ospedale. Una di queste è tornata a casa durante il fine settimana.

Numeri di agosto - Nel mese di agosto in totale ci sono state 106 infezioni da coronavirus nel nostro cantone. La maggior parte di questi casi - come spiegato nelle scorse settimane dalla SIC - hanno riguardato giovani o persone di ritorno dalle vacanze. Pochi di questi però hanno presentato sintomi gravi della malattia, tanto che gli ospedali ticinesi - nel mese di agosto - sono rimasti praticamente vuoti. Il numero massimo di ricoveri risale al 6 agosto quando in reparto erano ricoverati tre pazienti. Le cure intense non registrano degenti dallo scorso 31 luglio. Anche ad agosto, fortunatamente, non si sono verificati decessi causati dalla malattia.