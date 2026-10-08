Dadò contro la CRP: «Rigetto completamente la sentenza»

La CRP ha ritenuto che dagli atti emergano indizi concreti sul fatto che Dadò sapesse che le accuse contenute nella lettera anonima fossero inventate. Il presidente del Centro respinge ogni addebito e si dice pronto anche ad affrontare un processo. «Ho ricevuto del materiale e mi sono sentito in dovere di portarlo in Commissione», ha spiegato. «Tutto quanto viene scritto semplicemente è un copia e incolla» del ricordo di Ermani.

Accolto il ricorso

La Corte dei reclami penali (CRP) ha annullato il decreto con cui il procuratore generale Andrea Pagani aveva abbandonato il procedimento per l'ipotesi di denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò.