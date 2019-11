"Grandi Speranze" giungono al Monte Verità

ASCONA - Dal 2 al 5 aprile 2020 torna l'appuntamento con gli Eventi letterari Monte Verità. Il tema del festival, che si terrà tra Ascona e Locarno, sarà "Grandi Speranze".

Dopo aver affrontato nella scorsa edizione il tema delle radici ideali e dei rapporti con i Giganti del passato, gli Eventi letterari guarderanno decisamente al futuro. Il titolo, Grandi Speranze, prende spunto dal celebre romanzo di Charles Dickens, del quale nel 2020 ricorrono i 150 anni della morte.

Sarà l’occasione per riflettere – insieme a illustri ospiti internazionali, scrittori, filosofi, intellettuali e artisti tra i maggiori del nostro tempo – sugli enormi passaggi sociali e culturali che stiamo vivendo e sulla capacità di confrontarci con le prove che il futuro ci chiama ad affrontare, come capita al giovane protagonista di Dickens.

Un tema che si presta a molteplici letture e comprende questioni di urgente e drammatica attualità: dalle migrazioni dei popoli alla ricerca di un futuro migliore, al desiderio di una maggiore equità economica nel mondo, dalle improrogabili scelte ambientali alla ricerca di un equilibrio con le nuove tecnologie, che rischiano di stravolgere i rapporti tra le persone e di oscurare l’umanesimo su cui è stata costruita la nostra civiltà. Perché mai come in questa epoca di grande incertezza si sente l’esigenza di nuove “utopie concrete” – Grandi Speranze appunto – che aiutino ad arginare i nazionalismi, a combattere le nuove forme di povertà e schiavismo, a recuperare l’armonia con l’ambiente e contenere la tecnocrazia dominante. Problematiche che soprattutto i giovani saranno chiamati ad affrontare. E infatti protagonisti della prossima edizione saranno anche gli studenti delle scuole, dalle elementari all’Università della Svizzera italiana, che avranno tante occasioni per dialogare con gli autori ospiti.

Nella stessa direzione si muove il workshop Cenacolo del Monte Verità, che approfondirà il tema coinvolgendo in un clima di ascolto e scambio un gruppo di giovani scrittori provenienti dalle diverse regioni linguistiche della Svizzera, coordinati dal poeta Fabio Pusterla. Il bando di concorso per partecipare al Cenacolo è ora aperto.

All’insegna sempre delle Grandi Speranze verrà assegnato infine, come ogni anno, il premio in memoria di Enrico Filippini, un riconoscimento a chi opera nel mondo dei libri con coraggio e spirito innovativo. Quest’anno il premio andrà a Pietro Biancardi per la casa editrice Iperborea di Milano, particolarmente sensibile alle letterature del Nord Europa.

Il festival Eventi letterari Monte Verità: Grandi Speranze è promosso dall’Associazione Eventi letterari Monte Verità. La direzione artistica è affidata a Paolo Di Stefano, con la collaborazione di Joachim Sartorius e Isabella Di Nolfo. L’edizione 2020 si avvale del sostegno di diversi enti: Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino, Comune di Ascona, Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli ed è resa possibile anche grazie a importanti partner privati quali la Mobiliare, Raiffeisen e Hertz. Il Festival gode inoltre dell’aiuto di Percento culturale Migros Ticino, Almatrust Stiftung, ed è in fase di trattative con altre fondazioni culturali svizzere.