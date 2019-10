LE FFS fanno mea culpa: sui ritardi ci sono stati errori

BERNA - Per anni le FFS hanno negato il problema dichiarando che i tardi erano solo una percezione dei viaggiatori. Oggi pur affermando ancora che a livello europeo la puntualità sia aumentata, riconoscono almeno che esistono delle criticità a livello regionale che rende insufficiente la puntualità.

Gli errori - Quali errori dunque sono stati commessi finora? Le FFS riconoscono ad esempio di aver sbagliato “nella pianificazione della formazione e dell’impiego del personale di locomotiva”. Risultato di ciò? Nei giorni di punta non ci sono macchinisti a sufficienza e gli addetti alla distribuzione sono sotto pressione.

Altro capitolo amaro: «L'aumento dei cantieri consentito dalle risorse aggiuntive stanziate dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria». Tutto ciò rende complesso trovare il giusto equilibrio tra esercizio ferroviario e attività di costruzione.

Compromessi sbagliati - Inoltre nella pianificazione a lungo termine dell’esercizio quotidiano, «sono stati fatti compromessi a favore dell’offerta ferroviaria e a scapito della puntualità, senza che ciò venisse mostrato con sufficiente trasparenza. Questo allo scopo, ad esempio, di offrire al maggior numero di clienti il maggior numero di collegamenti o di servire il maggior numero di fermate su richiesta di Cantoni e Comuni».

Troppi viaggiatori - Se a tutto ciò ci aggiungiamo l’aumento del 7% del numero dei viaggiatori, e che il picco più alto si raggiunge «soprattutto d’estate, lo stesso periodo in cui raggiunge il proprio picco anche l’attività dei cantieri ferroviari», ecco dunque che ritardi e treni sovraffollati diventano all’ordine del giorno.

«Samo al limite» - Dunque le FFS sono consapevoli che «l’esercizio ferroviario è spesso ai limiti delle proprie capacità e i settori operativi delle FFS sono costretti troppo spesso a lavorare in modalità task force». Ma bisogna ancora avere pazienza perchè «nei prossimi anni sarà ancora difficile assicurare la stabilità dell’esercizio ferroviario svizzero», e assicurano che «l’offerta, traffico supplementare incluso, sarà ulteriormente ampliata».

I viaggiatori non saranno felici nemmeno di sapere che che «nei prossimi anni è previsto di nuovo un aumento dei cantieri» e non saranno contenti nemmeno i macchinisti «i cui posti di lavoro sono stati creati di recente e che sono attualmente in fase di formazione saranno disponibili solamente verso la fine del 2020. Pertanto, in particolare i macchinisti saranno messi a dura prova ancora per diversi mesi».

Insomma una situazione non certo favorevole per chi usa giornalmente il treno. Quindi le FFS hanno intenzione di introdurre una serie di misure atte a migliorare la situazione con il cambiamento d’orario del 15 dicembre 2019. le nuove misure introdotte potete leggere nel riquadro qui in basso, e qualche novità riguarda anche il Ticino.