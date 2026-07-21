Dazi USA, la tregua è un’illusione: cosa rischia davvero la Svizzera dal 24 luglio

La Svizzera insiste sul tetto massimo

Berna ha chiaramente fatto sapere a Washington che si aspetta il rispetto del tetto tariffario del 15%, ha dichiarato Spoerndli. Tale aliquota era stata concordata nella dichiarazione d'intenti comune del 14 novembre 2025. Inoltre, la Svizzera continua a respingere le accuse relative al lavoro forzato.