Orologi svizzeri: export in netta crescita, ma non basta

Giugno presenta quindi una crescita sostanziale dopo il mini rimbalzo di maggio (+0,4%) e un aprile molto difficile (-16,6%). Sull'arco dei primi sei mesi il bilancio rimane comunque debole: l'export orologiero elvetico è infatti sceso (sempre su base annua) dello 0,7% in valore (a 12,8 miliardi di franchi).

A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l'attenzione sul mese dedicato a Giunone (dea romana del matrimonio e del parto) spicca l'avanzata degli Usa (+12,7% a 349 milioni di franchi), che rimangono il principale sbocco del made in Switzerland; seguono Francia (+103,5% a 250 milioni), Regno Unito (+12,2% a 175 milioni), Giappone (+8,8% a 169 milioni), Hong Kong (+6,9% a 158 milioni) e Singapore (+6,7% a 154 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 53% delle vendite oltre frontiera.