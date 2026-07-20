D'estate con o senza contanti? Ecco i pagamenti e le valute più usate

Esce invece dalla top ten la corona norvegese, che tra il 2016 e il 2020 occupava ancora l’ottavo posto con un volume di 4,68 milioni di franchi. Nel confronto tra i periodi 2016-2020 e 2021-2025, il calo più marcato della domanda ha riguardato la corona svedese (-68 per cento), la kuna croata (-61 per cento) e la sterlina britannica (-51 per cento).

E le transazioni senza contanti?

Parallelamente, nei mesi estivi si registra un forte aumento delle transazioni senza contanti. Tra il 2022 e il 2025, il numero complessivo è passato da 112,1 milioni a 157,2 milioni, con una crescita del 40,2 per cento. L’incremento più significativo si è verificato tra il 2022 e il 2023, quando le transazioni sono aumentate del 16,3 per cento.