Centra prima una pensilina, poi diverse auto, un muro e infine un palo
Nell'incidente è rimasto ferito un bambino di tre anni che si trovava a bordo del veicolo. Alla guida un 50enne risultato positivo all'alcoltest e al test antidroga.
Nell'incidente è rimasto ferito un bambino di tre anni che si trovava a bordo del veicolo. Alla guida un 50enne risultato positivo all'alcoltest e al test antidroga.
LUCERNA - Sabato scorso, 18 luglio, poco dopo le 9 del mattino, nel quartiere Littau di Lucerna, un automobilista 50enne è stato protagonista di una serie di collisioni dopo essere uscito da un parcheggio sotterraneo.
Secondo quanto spiegato dalla Polizia lucernese, il conducente ha urtato prima una pensilina, diverse auto parcheggiate, un muro e infine un palo. Nell’incidente è rimasto ferito un bambino di tre anni che si trovava a bordo del veicolo, successivamente trasportato in ospedale.
I controlli effettuati hanno evidenziato un tasso alcolemico di 0,9 mg/l nel sangue del conducente. Anche il test rapido antidroga è risultato positivo. L’uomo è stato quindi sottoposto ad analisi del sangue e delle urine.
La patente di guida è stata sospesa e, fino a nuova decisione dell’autorità competente in materia di traffico, gli è vietato condurre qualsiasi veicolo a motore.
I danni materiali sono stimati in circa 40mila franchi.