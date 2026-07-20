Centra prima una pensilina, poi diverse auto, un muro e infine un palo

I controlli effettuati hanno evidenziato un tasso alcolemico di 0,9 mg/l nel sangue del conducente. Anche il test rapido antidroga è risultato positivo. L’uomo è stato quindi sottoposto ad analisi del sangue e delle urine.

La patente di guida è stata sospesa e, fino a nuova decisione dell’autorità competente in materia di traffico, gli è vietato condurre qualsiasi veicolo a motore.