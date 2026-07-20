Genitori in disaccordo, il Tribunale federale dà il via libera alla vaccinazione di una bambina

L’uomo aveva quindi impugnato la decisione. Con una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale ha però respinto il ricorso. Secondo i giudici di Mon Repos non vi sono circostanze particolari che giustifichino un trattamento diverso del caso.

La Corte ha inoltre rilevato che la bambina aveva già ricevuto tre dosi del vaccino senza problemi. Il preparato è omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, e non è quindi necessaria alcuna verifica supplementare.