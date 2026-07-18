Motociclista cade e si ferisce gravemente
Incidente sabato pomeriggio sulla strada del passo dell'Oberalp, in azione la Rega
Incidente sabato pomeriggio sulla strada del passo dell'Oberalp, in azione la Rega
ANDERMATT - Grave incidente nel pomeriggio di sabato 18 luglio sulla strada del passo dell'Oberalp, nel territorio di Andermatt (UR). Poco prima delle 15.45, un motociclista di 47 anni stava percorrendo la strada dal passo dell’Oberalp in direzione di Andermatt, alla guida di un mezzo con targa vodese.
Secondo le prime ricostruzioni, all’uscita del tunnel del Grind, l’uomo ha perso il controllo della moto, forse a causa della carreggiata bagnata. Il veicolo ha urtato la parete destra della galleria e il conducente è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravi.
Il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale a Interlaken con un elicottero della Rega.
A causa dell’incidente, il tunnel del Grind è rimasto chiuso per circa 45 minuti. Sul posto sono intervenuti la Rega, tre First Responder e la Polizia cantonale di Uri.