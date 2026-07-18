Furto in abitazione, fermato un 14enne

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia regionale Wettingen-Limmattal e della polizia cantonale dell’Argovia, che hanno avviato subito le ricerche del sospetto. Durante le perlustrazioni, una pattuglia ha individuato una persona nascosta tra i cespugli in Etzelstrasse, procedendo al fermo e al controllo.

Il fermato è un 14enne di nazionalità kosovara, arrestato provvisoriamente con il sospetto di essere coinvolto nel furto. Le indagini sono in corso per accertare il suo eventuale ruolo nell’accaduto.