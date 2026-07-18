Furto in abitazione, fermato un 14enne
La polizia sta approfondendo il ruolo dell'adolescente in un colpo avvenuto nella notte a Wettingen
WETTINGEN - Un ragazzo di 14 anni è stato fermato dalla polizia cantonale argoviese in seguito a un presunto furto in abitazione avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Wettingen.
L’episodio si è verificato sabato 18 luglio poco dopo le 3.00. Un residente ha allertato le forze dell’ordine dopo aver sorpreso una persona sconosciuta all’interno di una stanza del proprio appartamento. Alla vista del proprietario, l’intruso si è dato immediatamente alla fuga in direzione Altenburg.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia regionale Wettingen-Limmattal e della polizia cantonale dell’Argovia, che hanno avviato subito le ricerche del sospetto. Durante le perlustrazioni, una pattuglia ha individuato una persona nascosta tra i cespugli in Etzelstrasse, procedendo al fermo e al controllo.
Il fermato è un 14enne di nazionalità kosovara, arrestato provvisoriamente con il sospetto di essere coinvolto nel furto. Le indagini sono in corso per accertare il suo eventuale ruolo nell’accaduto.