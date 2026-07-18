Gurtenfestival, nuovo record: oltre 104mila spettatori
Quasi esaurita la 43esima edizione. Nessun aumento di capienza a breve, possibile lieve ritocco dei prezzi nel 2027.
BERNA - Il Gurtenfestival chiude il 2026 con un nuovo record di pubblico. Alla 43esima edizione hanno partecipato complessivamente 104'750 spettatrici e spettatori, su 108'000 biglietti disponibili nei quattro giorni: un risultato che sfiora il tutto esaurito. L’annuncio è stato dato sabato dai responsabili durante una conferenza stampa sul monte Gurten.
Quest’anno la capienza era stata aumentata di 2'000 unità, arrivando a 27'000 persone al giorno, anche per far fronte all’aumento dei costi. Un aggravio che «sul terreno non si è percepito», ha spiegato il direttore Bobby Bähler, sottolineando l’assenza di reazioni negative. Un sondaggio successivo servirà comunque a raccogliere riscontri più precisi. Per i prossimi due o tre anni non sono previsti ulteriori aumenti della capienza.
Non è invece escluso un lieve rincaro dei biglietti per il 2027, che dovrebbe restare inferiore ai 10 franchi per un pass giornaliero. L’organizzazione è stata intanto messa alla prova dal meteo: i temporali annunciati più volte hanno colpito solo in parte il festival. Più impegnativa la situazione durante il concerto di Lorde di giovedì, sotto una pioggia persistente.
Le temperature relativamente contenute hanno reso superfluo l’utilizzo dei cannoni da neve predisposti davanti al palco principale. Anche sul fronte della sicurezza il bilancio è positivo: rari gli interventi di polizia e addetti.
Guardando al futuro, per il 50° anniversario nel 2027 il Gurtenfestival dovrebbe estendersi a cinque giorni. L’evento tornerà invece nel 2026 dal 14 al 18 luglio. La prima edizione risale al 1977, quando si chiamava "Internationales Folk-Festival Bern-Gurten".