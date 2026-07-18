Gurtenfestival, nuovo record: oltre 104mila spettatori

Non è invece escluso un lieve rincaro dei biglietti per il 2027, che dovrebbe restare inferiore ai 10 franchi per un pass giornaliero. L’organizzazione è stata intanto messa alla prova dal meteo: i temporali annunciati più volte hanno colpito solo in parte il festival. Più impegnativa la situazione durante il concerto di Lorde di giovedì, sotto una pioggia persistente.

Le temperature relativamente contenute hanno reso superfluo l’utilizzo dei cannoni da neve predisposti davanti al palco principale. Anche sul fronte della sicurezza il bilancio è positivo: rari gli interventi di polizia e addetti.