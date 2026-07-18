Decine di persone a un picnic antifascista a Vidy

Su invito di collettivi e partiti di sinistra vodesi, ginevrini, friburghesi e giurassiani, circa 300 persone si sono riunite pacificamente sabato sulla spiaggia davanti al Théâtre de Vidy, ha constatato un fotografo di Keystone-ATS. Secondo la polizia comunale di Losanna, i presenti erano invece un centinaio.

Una decina di persone ha preso la parola per esprimere il proprio rifiuto «di cedere lo spazio pubblico ai gruppi neonazisti, d'estrema destra o fascisti». Secondo loro questa aggressione «si iscrive in un contesto di ascesa del fascismo, di banalizzazione dei discorsi, delle aggressioni e delle violenze razziste, sessiste, LGBTIQ-fobia e autoritarie». Sul posto era presente anche un serigrafo per stampare magliette antifasciste.