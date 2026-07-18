EuroAirport in tilt: controlli di sicurezza bloccati e lunghe attese

Secondo il servizio stampa dell’aeroporto, i punti di controllo di sicurezza hanno dovuto essere temporaneamente interrotti per motivi operativi. L’interruzione ha causato un accumulo di passeggeri e un generale rallentamento delle procedure.

«A causa dell’elevato afflusso di passeggeri, attualmente si verificano dei rallentamenti. Un team sul posto sta facendo tutto il possibile per normalizzare le operazioni il più rapidamente possibile», ha comunicato la direzione dello scalo.