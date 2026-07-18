EuroAirport in tilt: controlli di sicurezza bloccati e lunghe attese
All’aeroporto di Basilea sabato pomeriggio, per un certo periodo, tutto si è fermato
All’aeroporto di Basilea sabato pomeriggio, per un certo periodo, tutto si è fermato
BASILEA - Disagi all’EuroAirport di Basilea nel pomeriggio di sabato, dove per un certo periodo le operazioni sono risultate fortemente rallentate a causa di problemi ai controlli di sicurezza. Numerosi passeggeri si sono trovati bloccati in lunghe code, con conseguenti ritardi e frustrazione tra chi era in partenza per le vacanze.
«L’intero aeroporto in qualche modo non funziona più. Molto frustrante per i vacanzieri», ha riferito un viaggiatore presente sul posto.
Secondo il servizio stampa dell’aeroporto, i punti di controllo di sicurezza hanno dovuto essere temporaneamente interrotti per motivi operativi. L’interruzione ha causato un accumulo di passeggeri e un generale rallentamento delle procedure.
«A causa dell’elevato afflusso di passeggeri, attualmente si verificano dei rallentamenti. Un team sul posto sta facendo tutto il possibile per normalizzare le operazioni il più rapidamente possibile», ha comunicato la direzione dello scalo.