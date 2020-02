Le stazioni ferroviarie più comode d’Europa: Zurigo al secondo posto

ZURIGO - La stazione centrale di Zurigo è al secondo posto della classifica delle migliori stazioni ferroviarie d'Europa in base al riconoscimento dei consumatori.

È stato infatti il gruppo di difesa dei consumatori “Consumer Choice Center” ad aver stilato per la prima volta l’indice di apprezzamento delle stazioni del treno europee, e la Svizzera può esserne più che soddisfatta. Nella ricerca in cui sono state analizzate 50 delle stazioni più grandi in Europa, le due partecipanti elvetiche si sono difatti situate tra i primi 11 posti della graduatoria. La classifica è stata creata in base a un mix di criteri di comfort per i consumatori, per esempio l’affollamento delle piattaforme, la pulizia generale e l'accessibilità ad un ampio numero di destinazioni.

La stazione più apprezzata d’Europa è la St. Pancras International, che si trova a Londra. La medaglia d’oro l’ha ottenuta principalmente in base al suo basso numero di giorni di sciopero, alla sua comodità per i passeggeri e alla connettività internazionale. Al secondo posto possiamo trovare la stazione centrale di Zurigo, nella quale spiccano principalmente la pulizia e l’ampia offerta ristorativa. In seguito, sul terzo gradino del podio si situa la stazione centrale di Lipsia, principalmente grazie alla segnaletica, considerata chiara al 100%. Roma Termini rimane fuori dal podio, ma si conquista comunque un importante quarto posto. Nonostante sia rimasta fuori dalla top ten, anche la stazione di Berna non ha sfigurato; si è infatti situata all’undicesimo posto della graduatoria. Una piccola pecca è stata la segnaletica, nonostante venga indicata come chiara al 95%, viene specificato che è difficile da comprendere per chi non parla tedesco.

Un dato da sottolineare è come la metà delle migliori 10 stazioni d’Europa abbia sede in Germania (Lipsia, Monaco di Baviera, Amburgo, Berlino e Francoforte). In generale è il nord Europa a farla da padrone, solamente Roma Termini (quarta) e Milano Centrale (ottava) rappresentano l’Europa del sud, e solo la stazione di Mosca Kazansky (al nono posto) tiene alta la bandiera dell’est Europa.