Gli occhi del mondo puntati sulla finale

Quello della Spagna è un gruppo relativamente giovane. Può continuare a dettare legge per 5-6 anni. L’Argentina potrebbe invece dover salutare Messi.

«Il progetto iberico è partito anni fa, è stato costruito nel tempo. Lo stesso de la Fuente si muove in Federazione fin dalle giovanili. C’è stata progettualità e ora da quelle parti raccolgono i frutti del loro lavoro. Per quel che riguarda la Selección, l’addio di uno dei migliori giocatori di sempre, uno che a 39 anni è ancora lì a incantare, sicuramente peserà parecchio. L’Argentina non dovrà in ogni caso ripartire da zero: ha buoni calciatori e sicuramente ne avrà in futuro. Potrà per esempio trovare molto più spazio Nico Paz, che io considero un potenziale campione. Con lui in campo, al prossimo Mondiale l'Albiceleste non sarà la favorita assoluta; potrà in ogni caso avere qualche possibilità di arrivare fino in fondo».