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ACB

Sadiku lascia il calcio giocato

Il 35enne ha deciso di intraprendere una nuova avventura dietro la scrivania. Sannino al capolinea?
Sadiku lascia il calcio giocato
TiPress
Fonte ACB/RED
elaborata da Redazione
Sadiku lascia il calcio giocato
Il 35enne ha deciso di intraprendere una nuova avventura dietro la scrivania. Sannino al capolinea?
CALCIO: Risultati e classifiche

BELLINZONA - Sono ore parecchio movimentate a Bellinzona. Il club granata ha annunciato che, a partire da oggi, Armando Sadiku sarà il nuovo direttore sportivo della prima squadra. L’ex attaccante ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, assumendo il nuovo incarico all’interno della società sopracenerina.

Nel corso della sua carriera il 35enne ha giocato in Spagna, Turchia, Polonia e Svizzera. Tra i momenti più significativi, il gol segnato il 19 giugno 2016, che regalò all’Albania la sua prima e, finora, unica vittoria in una fase finale degli Europei.

«Armando collaborerà con l’attuale dirigenza del club in un percorso di crescita e strutturazione aziendale. Auguriamo ad Armando buona fortuna e tanto successo, sin da subito con i colori granata, questa nuova carriera da dirigente», recita il comunicato.

Nel frattempo, l'allenatore Beppe Sannino potrebbe lasciare Bellinzona dopo un acceso battibecco avvenuto nelle scorse ore fra l'allenatore italiano e la dirigenza granata. Fra domani e lunedì potrebbero arrivare novità a tal proposito.

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