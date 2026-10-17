PRREMIER LEAGUE
Chelsea in ansia: gravemente ferito alla testa, Emiliano Martinez esce in barella
Sabato, dopo un violento scontro con un giocatore dell’Everton, Emiliano Martinez è rimasto a terra per diversi minuti prima di essere evacuato in barella
IMAGO / Sportimage
Chelsea in ansia: gravemente ferito alla testa, Emiliano Martinez esce in barella
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Chelsea in ansia: gravemente ferito alla testa, Emiliano Martinez esce in barella
Sabato, dopo un violento scontro con un giocatore dell’Everton, Emiliano Martinez è rimasto a terra per diversi minuti prima di essere evacuato in barella
Chelsea in ansia: gravemente ferito alla testa, Emiliano Martinez esce in barella
Sabato, dopo un violento scontro con un giocatore dell’Everton, Emiliano Martinez è rimasto a terra per diversi minuti prima di essere evacuato in barella
LONDRA - Il portiere argentino del Chelsea, Emiliano Martinez, è uscito in barella, dopo un lungo intervento dei sanitari, sabato in seguito a una collisione impressionante con un giocatore dell’Everton, durante la settima giornata del campionato d’Inghilterra.
Il vice-campione del mondo è stato vittima di un violento scontro con il difensore centrale Jarrad Branthwaite nel momento in cui tentava di respingere una punizione, sull’1-0 a favore della sua squadra (66’). Lo staff medico si è attivato attorno a lui per quasi dieci minuti, prima di evacuarlo su una barella. Le sue condizioni non sono note.
Il portiere belga Mike Penders lo ha sostituito per l'ultimo spezzone di match.
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