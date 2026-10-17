Chelsea in ansia: gravemente ferito alla testa, Emiliano Martinez esce in barella

Il vice-campione del mondo è stato vittima di un violento scontro con il difensore centrale Jarrad Branthwaite nel momento in cui tentava di respingere una punizione, sull’1-0 a favore della sua squadra (66’). Lo staff medico si è attivato attorno a lui per quasi dieci minuti, prima di evacuarlo su una barella. Le sue condizioni non sono note.

Il portiere belga Mike Penders lo ha sostituito per l'ultimo spezzone di match.