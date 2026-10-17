Niente finale per Zverev

Alejandro Davidovich Fokina però non ha rubato nulla. In piena fiducia dopo aver conquistato il suo secondo titolo Atp a fine settembre a Chengdu, lo spagnolo di 27 anni ha nettamente dominato i dibattiti negli ultimi due set. Non ha dovuto affrontare nemmeno una palla break dopo aver perso il primo set.

Sicuro di salire al 14° posto mondiale lunedì, Alejandro Davidovich Fokina punterà domenica al suo terzo trofeo dell'anno, lui che ha anche trionfato sull'erba di Maiorca quest'estate. Affronterà in finale il connazionale Rafael Jodar (Atp 13) o il russo Daniil Medvedev (Atp 5).