Niente finale per Zverev
Sotto dopo il primo set, a Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina ha avuto la meglio sul tedesco (5-7 6-4 6-3). Lunedì salirà al 14° posto mondiale.
TENNIS - Futuro numero 1 mondiale, Alexander Zverev è stato fermato in semifinale al Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco ha subito la legge di Alejandro Davidovich Fokina (Atp 26).
Alexander Zverev si è arreso 5-7 6-4 6-3 contro lo spagnolo, che giocherà così la sua seconda finale in un torneo di questa categoria dopo quella che aveva perso a Monte Carlo nel 2022. Il numero 2 mondiale conclude così la sua tournée asiatica con una delusione, dopo essere già stato battuto da Novak Djokovic nei quarti di finale a Pechino.
Alejandro Davidovich Fokina però non ha rubato nulla. In piena fiducia dopo aver conquistato il suo secondo titolo Atp a fine settembre a Chengdu, lo spagnolo di 27 anni ha nettamente dominato i dibattiti negli ultimi due set. Non ha dovuto affrontare nemmeno una palla break dopo aver perso il primo set.
Sicuro di salire al 14° posto mondiale lunedì, Alejandro Davidovich Fokina punterà domenica al suo terzo trofeo dell'anno, lui che ha anche trionfato sull'erba di Maiorca quest'estate. Affronterà in finale il connazionale Rafael Jodar (Atp 13) o il russo Daniil Medvedev (Atp 5).