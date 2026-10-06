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La Svizzera punta al poker - GUARDA LIVE
Contro la Macedonia del Nord la Nazionale chiude la prima parte dei suoi impegni di Nations League
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Contro la Macedonia del Nord la Nazionale chiude la prima parte dei suoi impegni di Nations League
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Contro la Macedonia del Nord la Nazionale chiude la prima parte dei suoi impegni di Nations League
LUCERNA - Sempre vincente nelle prime tre uscite di Nations League, la Svizzera è in campo a Lucerna contro la Macedonia del Nord per rimanere perfetta. Il successo potrebbe garantire ai rossocrociati l’aritmetica promozione nella Lega A del torneo.
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