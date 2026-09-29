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Primato da blindare - GUARDA LIVE
La Svizzera è in campo a Glasgow per la seconda giornata di Nations League
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La Svizzera è in campo a Glasgow per la seconda giornata di Nations League
GLASGOW - Assicuratasi i tre punti all'esordio in Nations League vincendo in Macedonia, la Svizzera è decisa a blindare il primo posto del girone. Per farlo deve superare la Scozia ad Hampden Park. Un successo avvicinerebbe sensibilmente i rossocrociati al ritorno nella Lega A del torneo.
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