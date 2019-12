«Ibra al Milan? Non so, non risponde più al telefono»

MILANO (Italia) - Affondato e umiliato dall'Atalanta, il Milan - in netta difficoltà su tutti i livelli - cerca rimedi nel mercato invernale per tentare di rialzare almeno parzialmente il capo nel nuovo anno. Oltre a Todibo, il vero obiettivo è sicuramente Zlatan Ibrahimovic, per cui ieri Boban e Maldini hanno avanzato una nuova offerta con la proposta economica ritoccata verso l'alto e un accordo valido 18 mesi.

Nel frattempo, proprio di Ibra, è tornato a parlare Adriano Galliani, ex ad rossonero attualmente al Monza. «Per il Monza il sogno Ibrahimovic è definitivamente svanito», ha detto Galliani, che una decina di giorni or sono aveva avanzato una clamorosa offerta di due anni e mezzo allo svedese. «Ora sto provando a chiamarlo per chiedergli del Milan, ma non risponde più», ha aggiunto ai microfoni di Radio Binario Sport l'ad del Monza.

Il dirigente, sempre molto coerente e corretto, non vuole però intromettersi nelle questioni rossonere... tantomeno in momenti difficili come questo e dopo le cinque sberle di Bergamo. «No comment... preferisco non commentare le questioni che riguardano il Milan», ha tagliato corto Galliani.

Keystone