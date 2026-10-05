Filippo Colombo, l'oro sfugge per pochi centimetri

«In questa gara ho fatto davvero tutto giusto - ha detto Filippo Colombo - Già lo scorso weekend a Soldier Hollow mi sentivo davvero bene e avevo la sensazione che il podio fosse alla mia portata. Nello Short Track di venerdì ho capito di avere la gamba giusta per provare a vincere e oggi credo di aver disputato una gara praticamente perfetta. Anche nel finale avevo immaginato come giocarmi la volata: contavo sul lancio di Aldridge, ma mi sono portato all’esterno con un attimo di ritardo. Mi è costato la vittoria per pochi centimetri. Rimane un po’ di rammarico, naturalmente, ma soprattutto la consapevolezza di essere tornato al livello necessario per vincere una gara di Coppa del Mondo. La stagione non poteva concludersi con un segnale migliore. Ci riproverò l’anno prossimo».