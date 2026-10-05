Una maglia di Jordan per oltre 10 milioni: cifra folle all'asta
Il cimelio delle Finals NBA del 1998 diventa la casacca più costosa mai venduta nella storia del basket americano.
Il cimelio delle Finals NBA del 1998 diventa la casacca più costosa mai venduta nella storia del basket americano.
NBA - Michael Jordan continua a riscrivere i record anche a distanza di anni dal ritiro. Una sua maglia dei Chicago Bulls è stata infatti venduta per la cifra record di 12,26 milioni di dollari (circa 10,2 milioni di franchi). Mai una casacca indossata durante una partita NBA aveva raggiunto una quotazione simile, riferisce ESPN.
La maglia numero 23 era quella indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz. Quella sera "MJ" mise a referto 24 punti nel nettissimo 96-54 con cui Chicago si impose, avvicinandosi al sesto titolo della propria storia.
A mettere all'asta il cimelio è stata Joopiter, la casa d'aste digitale fondata da Pharrell Williams. Un oggetto dal valore storico enorme, legato a una delle stagioni più iconiche della carriera di Jordan.
Il precedente record per una maglia NBA apparteneva, guarda caso, ancora a Jordan: nel 2022 la casacca indossata in gara 1 delle stesse finali era stata venduta per 10,1 milioni di dollari.
E non è l'unico cimelio di "MJ" ad aver raggiunto cifre vertiginose. Nel corso degli anni, anche scarpe e documenti legati alla sua carriera sono stati battuti all'asta per milioni di dollari.