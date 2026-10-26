Trump ancora senza freni: «Il lato b di Nicki Minaj uno spettacolo»
Nicki Minaj rafforza il suo sostegno a Trump nonostante le battute del presidente, consolidando l'alleanza tra popstar e politica.
WASHINGTON - Donald Trump colpisce ancora con le sue battute sessiste. Durante un comizio in Michigan il presidente americano ha elogiato il lato b della rapper Nicki Minaj, sua grande sostenitrice e presente all'evento a Port Huron. "Spero non si offenda", ha poi aggiunto.
Il riferimento al sedere di Minaj è arrivato durante una lunga digressione di The Donald sui corpi di altri candidati. In particolare su un altro lato b, quello del senatore repubblicano Jon Husted, ex giocatore di football a livello universitario e candidato in Ohio. Trump lo aveva già elogiato due settimane fa durante un comizio ma in Michigan ha ribadito di aver osservato "il suo sedere, non mi era mai capitato prima con un uomo".
Poi quasi a giustificarsi con il suo elettorato machista è scattato l'affondo sulla rapper. "A proposito, in passato ho ammirato un sedere davvero pazzesco: quello di Nicki Minaj. Impossibile non notarlo". Una scena abbastanza imbarazzante che tuttavia non sembra aver turbato la popstar. Quando è salita sul palco, infatti, ha esordito con un "noi amiamo Trump" invitando la folla a ripetere la frase.
"Sono onorata di lavorare con lui, lo amo così tanto", ha aggiunto. "Ti sosterrò per sempre, se corri di nuovo, ti sosterrò di nuovo, ha detto ancora la 'regina del rap', come l'ha presentata il tycoon.
Minaj ha ufficializzato il suo sostegno a Trump e al movimento Maga l'anno scorso, dopo anni di posizioni critiche verso l'amministrazione, specialmente sulle politiche migratorie. A dicembre 2025 è apparsa all'evento AmericaFest dell'organizzazione conservatrice Turning Point USA, lodando pubblicamente il presidente e JD Vance. Negli ultimi mesi ha partecipato ad altri eventi alla Casa Bianca.
La rapper è volata in Michigan a bordo dell'Air Force One ed è stata protagonista di uno scherzo della Casa Bianca. Il direttore delle comunicazioni, Steve Cheung, ha pubblicato su X un'immagine che lo ritrae sull'aereo seduto di fronte a Minaj, definendola la "nuova portavoce della Casa Bianca".