Trump ancora senza freni: «Il lato b di Nicki Minaj uno spettacolo»

Poi quasi a giustificarsi con il suo elettorato machista è scattato l'affondo sulla rapper. "A proposito, in passato ho ammirato un sedere davvero pazzesco: quello di Nicki Minaj. Impossibile non notarlo". Una scena abbastanza imbarazzante che tuttavia non sembra aver turbato la popstar. Quando è salita sul palco, infatti, ha esordito con un "noi amiamo Trump" invitando la folla a ripetere la frase.

"Sono onorata di lavorare con lui, lo amo così tanto", ha aggiunto. "Ti sosterrò per sempre, se corri di nuovo, ti sosterrò di nuovo, ha detto ancora la 'regina del rap', come l'ha presentata il tycoon.