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J.K. Rowling non molla e continua a condannare l'«attivismo transgender»

L'autrice di “Harry Potter” conferma le sue posizioni, già più volte espresse e che rischiano di «penalizzare le donne». E incalza: «Sosterrò le donne che vorranno difendere i propri diritti».
J.K. Rowling non molla e continua a condannare l'«attivismo transgender»
IMAGO / Pacific Press Agency
Fonte Sda Afp
di Redazione
J.K. Rowling non molla e continua a condannare l'«attivismo transgender»
L'autrice di “Harry Potter” conferma le sue posizioni, già più volte espresse e che rischiano di «penalizzare le donne». E incalza: «Sosterrò le donne che vorranno difendere i propri diritti».

LONDRA - L'autrice britannica di «Harry Potter» J. K. Rowling ribadisce in un nuovo saggio la sua posizione contraria all'«attivismo transgender». Promette sostegno finanziario alle donne che si rivolgono ai tribunali per difendere i propri diritti.

La sessantunenne J. K. Rowling è finita al centro di una controversia quando nel 2020 aveva dichiarato che il sesso biologico è immutabile. Questa posizione le ha attirato le ire di attiviste e attivisti – e anche di star della saga cinematografica di «Harry Potter», come Daniel Radcliffe. Tuttavia, ci sono state anche femministe che le hanno manifestato simpatia per questa posizione.

Lei stessa nega di essere ostile alle persone trans. Piuttosto, sottolinea che la sua preoccupazione riguarda le conseguenze dell'attivismo transgender sui diritti delle donne e sugli spazi riservati alle donne.

«Continuerò a farmi sentire, continuerò a usare il mio denaro per aiutare le donne che altrimenti non potrebbero permettersi di andare in tribunale», ha scritto Rowling in un saggio pubblicato mercoledì sul suo sito web.

«Se un uomo può essere una donna, non è la stessa cosa che essere una donna», ha ribadito. «Forse questo non la riguarda personalmente, ma è importante per milioni di donne che non possono permettersi il lusso di fingere che il loro sesso non sia importante. Continuerò a stare al loro fianco», ha aggiunto.

Nuove linee guida nel Regno Unito
Rowling vuole che questo nuovo saggio sia inteso come un aggiornamento del precedente. Lo ha pubblicato anche sullo sfondo delle novità politiche nel Regno Unito.

All'inizio del 2026, il governo Labour ha pubblicato nuove linee guida sugli spazi separati per genere e ha sottolineato che le persone transgender continuano a essere protette. Il nuovo codice ha confermato che l'utilizzo di una struttura deve avvenire sulla base del sesso biologico affinché sia considerata separata per genere secondo la legge britannica sull'uguaglianza del 2010.

Le strutture pubbliche hanno iniziato ad attuare queste linee guida; così il servizio sanitario nazionale inglese (NHS) ha annunciato la scorsa settimana che le donne transgender non saranno più indirizzate in spazi riservati esclusivamente alle donne.

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