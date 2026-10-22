J.K. Rowling non molla e continua a condannare l'«attivismo transgender»

La sessantunenne J. K. Rowling è finita al centro di una controversia quando nel 2020 aveva dichiarato che il sesso biologico è immutabile. Questa posizione le ha attirato le ire di attiviste e attivisti – e anche di star della saga cinematografica di «Harry Potter», come Daniel Radcliffe. Tuttavia, ci sono state anche femministe che le hanno manifestato simpatia per questa posizione.