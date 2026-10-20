Tanto faraonico da fagocitare ogni briciola del vostro tempo libero

Season Pass sì, oppure no?

Anche “Fortune's Weave” cede alla moda piuttosto diffusa dei pass stagionali che ambiscono ad espandere il titolo base (come se ce ne fosse davvero bisogno). In questo caso, per ora e per questo 2026 si tratta di orpelli: un'arma nuova per ogni eroe (e anche piuttosto potente) e una serie di costumi e l'aggiunta di alcuni degli Dei come compagni d'arme. Nel 2027 sono attese, invece, le storie di quattro altri personaggi (già, dovevano essere otto in totale) che appaiono come comprimari all'interno del titolo. Da comprare? Fate bene i vostri calcoli, perché il costo non è irrisorio: 34,90 e le cose interessanti non è ancora chiarissimo quando arriveranno.

