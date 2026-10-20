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Tanto faraonico da fagocitare ogni briciola del vostro tempo libero

Non sarà perfetto (e non sarà “GTA VI”) ma “Fire Emblem: Fortune's Weave” di Intelligent Systems e Nintendo è uno spassoso - ed enorme - gioiello tutto da giocare.
Tanto faraonico da fagocitare ogni briciola del vostro tempo libero
Tanto faraonico da fagocitare ogni briciola del vostro tempo libero
Nintendo
di Filippo ZanoliVice caporedattore
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Tanto faraonico da fagocitare ogni briciola del vostro tempo libero
Non sarà perfetto (e non sarà “GTA VI”) ma “Fire Emblem: Fortune's Weave” di Intelligent Systems e Nintendo è uno spassoso - ed enorme - gioiello tutto da giocare.

Ci sono i giochi brevi (sono pochi), quelli più o meno standard e poi ci sono quelli grandi e addirittura quelli immensi. “Fire Emblem: Fortune's Weave”, pubblicato da Nintendo per Switch 2, fa proprio parte di questi ultimi e - per recensirlo con almeno un minimo di credibilità - ci abbiamo messo più del previsto.

Già, perché solo il proemio dell'ultima fatica di Intelligent Systems è composto da quattro avventure (una per ogni eroe del gioco) che possono durare comodamente anche una quarantina d'ore. Senza contare che, poi, ci sarà da giocare anche il resto del gioco - una volta (ri)unita la combriccola.

Un'avventura immensa
“Fortune's Weave” è, come molti altri giochi giapponesi dal sapore ruolistico, un monolito tutto da scalare e che, per le sue dimensioni, può già scoraggiare l'avvicinamento da parte di chi sa di non avere tempo a sufficienza o non ha voglia di impegnarsi.

Sarebbe, in questo caso, un peccato perché l'ultimo episodio della saga tattica pubblicata da Nintendo è uno dei migliori della serie (va facilmente al paio con lo sconvolgente “Three Houses” e lo strepitoso “Awakening”), nonché uno dei giochi più azzeccati mai rilasciati per la Switch 2.

A brillare, oltre al coloritissimo e colossale cast, è anche l'ambientazione: un regno da medioevo quattrocento-cinquecentesco, governato da divinità in carne e ossa, sul quale sono naufragate diverse navi spaziali. L'antagonista principale sarà un'antica e terribile entità che vuole unire il regno dei vivi con quello dei morti.

Quattro, anzi cinque, eroi
Quattro, dicevamo, i protagonisti che arrivano dai diversi angoli di questo complesso mondo immaginario al quale si aggiunge il condottiero, unico vero nostro alter-ego, che dovrà viaggiare nel tempo per salvarli e reclutarli.

Va comunque detto che, al di là della mole faraonica, “Fortune's Weave” fa davvero tutto il possibile per risultare accessibile ai più con una semplificazione evidente delle meccaniche dei suoi predecessori (e quasi sempre in meglio) così come una navigazione semplificata e quasi istantanea dell'hub principale (la capitale del regno di Dagison).

A ciò si aggiungono un paio di novità di un certo peso: una modalità esplorazione in terza persona (che ricorda alcuni “Final Fantasy”) e l'esplorazione del regno via mappa, con imboscate, tesori, città e segreti. Niente di sconvolgente, va detto, ma può aiutare a “spezzare” la monotonia con dei cambi di ritmo.

Il risultato del lavoro convince e rende appetibile un titolo forse non profondo come alcuni dei sopracitati episodi della serie ma senza dubbio assai godibile e sicuramente memorabile. E la sua natura portatile lo rende perfetto per i viaggi o per chi pendola quotidianamente.

VOTO: 9

“Fire Emblem: Fortune's Weave” è disponibile per Nintendo Switch ed è stato recensito (purtroppo con una certa lentezza) con un codice gentilmente concesso da Nintendo.

Season Pass sì, oppure no?
Anche “Fortune's Weave” cede alla moda piuttosto diffusa dei pass stagionali che ambiscono ad espandere il titolo base (come se ce ne fosse davvero bisogno). In questo caso, per ora e per questo 2026 si tratta di orpelli: un'arma nuova per ogni eroe (e anche piuttosto potente) e una serie di costumi e l'aggiunta di alcuni degli Dei come compagni d'arme. Nel 2027 sono attese, invece, le storie di quattro altri personaggi (già, dovevano essere otto in totale) che appaiono come comprimari all'interno del titolo. Da comprare? Fate bene i vostri calcoli, perché il costo non è irrisorio: 34,90 e le cose interessanti non è ancora chiarissimo quando arriveranno.

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