Il padre di Meghan Markle indagato per immagini pedopornografiche. La denuncia del figlio
Thomas Markle è al centro di un'indagine nelle Filippine. La duchessa di Sussex si dice «profondamente turbata». Lui respinge le accuse.
Thomas Markle è al centro di un'indagine nelle Filippine. La duchessa di Sussex si dice «profondamente turbata». Lui respinge le accuse.
LONDRA - Il padre di Meghan Markle, Thomas Markle, è indagato nelle Filippine per il presunto possesso di immagini pedopornografiche. A riferirlo sono i media britannici, secondo cui l'uomo avrebbe conservato una vasta collezione di materiale illegale, scoperta dal figlio Thomas Markle Jr, fratellastro della duchessa di Sussex.
Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sun, nell'ex abitazione di Markle a Cebu, nelle Filippine, sarebbero state trovate «centinaia, se non migliaia» di immagini di abusi sessuali su minorenni. Il materiale sarebbe stato custodito in quattro grandi scatole, mescolato a ricordi di famiglia.
Meghan Markle si è detta «profondamente turbata» dalle notizie riguardanti il padre, con il quale non intrattiene più rapporti. In una dichiarazione, la duchessa di Sussex ha rivelato di essere stata informata già nel 2018 da Scotland Yard dell'esistenza di «accuse inquietanti» nei confronti del genitore.
La duchessa ha definito le accuse, riportate dal Sun, «più disgustose di quanto si possa mai immaginare», esprimendo così il proprio sgomento per quanto emerso.
Thomas Markle, dal canto suo, ha respinto categoricamente le accuse, definendole «menzogne malate». Le presunte scoperte sono ora al centro dell'indagine nelle Filippine.