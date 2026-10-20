«Il vostro rapper preferito, alla fine della giornata, tornerà in prima fila alle sfilate di Louis Vuitton».

Per Fedez, esaltare sulla propria pagina la ribellione mentre allo stesso tempo si ostenta il lusso è un controsenso: «I manifestanti non sono Pokémon da scagliare per il proprio tornaconto», ha scritto. E rivolgendosi direttamente a chi è sceso in piazza, ha aggiunto: «Dentro le vetrine distrutte ci sono anche gli artisti che vi sostengono».