È morto Tom Skerritt
L’attore americano, celebre per i suoi ruoli in cinema e TV, si è spento a 93 anni dopo una carriera lunga sei decenni.
SEATTLE - Era noto per film come «Top Gun», «Alien» e «In mezzo scorre il fiume»: dopo sei decenni di carriera tra cinema e televisione, l'attore statunitense Tom Skerritt è morto all'età di 93 anni. Padre di cinque figli, è deceduto per cause naturali, come ha comunicato la famiglia.
Nato nel 1933 a Detroit, nello Stato americano del Michigan, Skerritt aveva iniziato a recitare negli anni '60. Il suo debutto sul grande schermo risale al 1962, al fianco di Robert Redford nel film di guerra «Dietro le linee nemiche». Nel 1970 il regista Robert Altman lo volle accanto a Donald Sutherland nella pluripremiata commedia di guerra «MASH».
Blockbuster e ruoli drammatici
Nel classico di fantascienza «Alien» (1979), Skerritt interpretò Dallas, il capitano della nave spaziale, mentre in «Top Gun» (1986) vestì i panni del comandante Mike «Viper» Metcalf accanto a Tom Cruise. Nel dramma «Fiori d'acciaio» (1989) recitò al fianco di Sally Field: i due interpretavano i genitori di una giovane gravemente malata, impersonata da Julia Roberts.
Proprio Roberts (58 anni), premio Oscar per «Erin Brockovich», ha reso omaggio al suo padre cinematografico su Instagram, esprimendo profonda ammirazione. «Un luminoso esempio di uomo mite», ha scritto l'attrice, pubblicando una foto che li ritrae insieme, accompagnata dall'emoji di un cuore spezzato.
Nel 1992 Skerritt tornò a lavorare con Robert Redford, questa volta alla regia di «In mezzo scorre il fiume» («A River Runs Through It»). Nel film interpretò un religioso che, nel Montana rurale degli anni Venti, cresce con severità i suoi due figli. Uno di loro, il ribelle Paul, era interpretato da Brad Pitt, allora agli inizi della sua carriera da protagonista. Nel 2022, in occasione del 30° anniversario della pellicola, Skerritt aveva scritto su Instagram che si trattava di uno dei suoi «progetti assolutamente preferiti».
Nel 2014 Skerritt lavorò anche con il regista tedesco Tom Tykwer, che gli affidò un ruolo secondario in «A Hologram for the King». Il suo ultimo progetto cinematografico è stato il dramma «East of the Mountains», uscito nel 2021.
Carriera coronata da un Emmy
Nel corso della sua lunga carriera, Skerritt ha preso parte anche a numerose produzioni televisive. Il suo maggior successo sul piccolo schermo arrivò con il ruolo dell'eccentrico sceriffo Jimmy Brock nella serie drammatica «Picket Fences», trasmessa negli Stati Uniti dal 1992 al 1996. Lauren Holly, che nella serie interpretava la sua assistente, ha ricordato su Instagram quanto Skerritt fosse amato e rispettato da tutti, raccontando anche le tante risate condivise sul set.
Grazie a quel ruolo, nel 1993 Skerritt vinse un Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica. L'anno successivo ottenne una nuova candidatura al prestigioso premio televisivo.
Nel comunicato diffuso dalla famiglia si legge che Skerritt amava profondamente l'immaginazione, la creatività, la natura e l'arte di raccontare storie. Se il mondo lo ricorderà come un attore eccezionale, i suoi cari ne custodiranno soprattutto il ricordo dell'umorismo, della curiosità, della saggezza e della generosità.