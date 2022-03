«Cristiano Malgioglio è stato sposato con Maria Schneider»

«Non ho mai fatto coming out, ma la gente mica ha il cotone sugli occhi». Anni fa Cristiano Malgioglio rispondeva così a una esplicita domanda sul suo orientamento sessuale, affermando di fatto la sua omosessualità. Il cantante e autore, però, avrebbe avuto in passato un debole per una donna, che sarebbe addirittura arrivato a sposare. Lo afferma il sito Dagospia, secondo cui Malgioglio sarebbe stato sposato in passato con una donna piuttosto famosa.

«Gira voce che Cristiano Malgioglio si sia sposato anni orsono con una donna - si legge sul portale che poi fa anche il nome della presunta moglie del cantante e paroliere - Alcune persone sono sicure che si sia sposato in gran segreto con la compianta Maria Schneider, l’icona di ‘Ultimo Tango a Parigi’. Con lei incise anche un disco e ogni sera cenavano insieme Milano». Malgioglio al momento non ha replicato all’indiscrezione, fatto sta che la Schneider è di sicuro stata una grande amica del cantante.

Conobbe l’attrice grazie a un’intervista radiofonica, dopo il grande successo del discusso film di Bernardo Bertolucci (uscito nel 1972). «Forse è stata una delle amicizie più belle che io abbia avuto nel mondo dello spettacolo», disse di lei Malgioglio in un’intervista a La Repubblica delle Donne. Forse quell’amicizia si tramutò in qualcos’altro: ora solo Malgioglio può fare chiarezza sulla vicenda.