Il governo non pubblica il decreto: diesel più caro di 6 centesimi

O meglio: sulla Gazzetta ufficiale di oggi non compare il decreto interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che sarebbe stato necessario per far scattare il meccanismo delle accise mobili. «Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, ci stiamo lavorando» ha dichiarato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo.