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Guerriglia a piazza Duomo a Milano

I giovani hanno scagliato transenne, cubetti di porfido e bombe carta.
Guerriglia a piazza Duomo a Milano
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Guerriglia a piazza Duomo a Milano
I giovani hanno scagliato transenne, cubetti di porfido e bombe carta.

MILANO - Scontri in piazza del Duomo, a Milano, dove gli irriducibili del corteo sciolto in Cordusio, svariate centinaia, si sono divisi in gruppetti e radunati sul sagrato del Duomo bersagliano le forze dell'ordine che lanciano lacrimogeni ed effettuano micro cariche di alleggerimento. I ragazzi lanciano transenne, porfido e bombe carta. E in tre riprese, in centinaia tutti insieme, hanno attaccato lo schieramento di polizia al centro della piazza, la Polizia è arretrata e i manifestanti hanno devastato e saccheggiato un'auto dei Carabinieri danneggiando i furgoni blindati.

I ragazzi violenti tengono la piazza e il monumento equestre, ergono barricate. I manifestanti rimasti nella zona di piazza Duomo, a Milano hanno dato fuoco a un'area nei pressi del monumento equestre. Anche in corso Vittorio Emanuele è stata data alle fiamme una barricata fatta con i tavolini di alcuni bar devastati. Il carro idrante è stato fatto tornare in piazza per spegnere le fiamme.

Decine di manifestanti sono stati fermati dalla polizia per i disordini scoppiati durante la manifestazione 'Italia in piazza' a Milano: diversi sono stati portati in Questura. I dati sono ancora provvisori. Si sta valutando chi deferire all'autorità giudiziaria.

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