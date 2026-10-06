Il Nobel per la Fisica va a Francis Halzen per la scoperta dei neutrini cosmici
Il riconoscimento premia una scoperta che apre nuove prospettive nello studio dell’universo grazie all’osservatorio IceCube.
STOCCOLMA - Il Premio Nobel per la Fisica di quest'anno va al belga Francis Halzen, attivo negli Stati Uniti. Lo ha annunciato martedì a Stoccolma l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Halzen viene premiato «per i suoi contributi decisivi all'Osservatorio di neutrini IceCube e la scoperta di neutrini di alta energia di origine astrofisica».
Il fisico ha riconosciuto che il ghiaccio del Polo Sud può essere utilizzato per tracciare particelle conosciute come neutrini. La sua visione e la sua leadership scientifica sono state fondamentali per IceCube, un osservatorio costituito da un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori. Grazie all'impianto, i ricercatori possono rilevare neutrini provenienti da processi estremamente energetici nell'universo lontano.
I neutrini, chiamati anche «particelle fantasma», sono tra le particelle elementari più misteriose: non possiedono carica elettrica, hanno una massa quasi nulla e interagiscono soltanto molto debolmente con la materia ordinaria. Per questo sono estremamente difficili da rilevare. «Un neutrino è un messaggero spettrale dallo spazio», ha spiegato il presidente del Comitato Nobel per la Fisica, Mark Pearce.
In media, ogni secondo dieci miliardi di neutrini colpiscono ogni centimetro quadrato della superficie terrestre. Almeno alcuni di essi possono essere intercettati da grandi impianti di rilevamento come IceCube, immerso nel ghiaccio antartico.
Il riconoscimento, considerato il più prestigioso per i fisici, è dotato quest'anno di dodici milioni di corone svedesi, pari a quasi un milione di franchi.
Nel 125esimo anno del Nobel c'è anche una novità: per la prima volta nella storia della fondazione, i nomi dei vincitori dei premi per la Fisica, la Chimica e le Scienze economiche vengono annunciati da una donna. La belga Ellen Moons ha assunto all'inizio del 2026 l'incarico di segretaria generale dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze (KVA), che ogni anno annuncia i vincitori nelle tre categorie. È la prima donna a ricoprire questa funzione dalla fondazione dell'Accademia, avvenuta nel 1739.
Lo scorso anno il Nobel per la Fisica era stato assegnato ai ricercatori quantistici John Clarke, britannico, Michel Devoret, francese, e John Martinis, statunitense. I tre avevano posto le basi per lo sviluppo della prossima generazione della tecnologia quantistica, fra cui la crittografia quantistica, i computer quantistici e i sensori quantistici.