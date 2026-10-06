Il Nobel per la Fisica va a Francis Halzen per la scoperta dei neutrini cosmici

I neutrini, chiamati anche «particelle fantasma», sono tra le particelle elementari più misteriose: non possiedono carica elettrica, hanno una massa quasi nulla e interagiscono soltanto molto debolmente con la materia ordinaria. Per questo sono estremamente difficili da rilevare. «Un neutrino è un messaggero spettrale dallo spazio», ha spiegato il presidente del Comitato Nobel per la Fisica, Mark Pearce.

In media, ogni secondo dieci miliardi di neutrini colpiscono ogni centimetro quadrato della superficie terrestre. Almeno alcuni di essi possono essere intercettati da grandi impianti di rilevamento come IceCube, immerso nel ghiaccio antartico.