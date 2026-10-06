È morto Jeffrey Archer
Lo scrittore ed ex politico britannico aveva 86 anni
LONDRA - È morto a 86 anni lo scrittore britannico ed ex politico Lord Jeffrey Archer. Lo ha annunciato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore di bestseller è deceduto ieri "improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra".
Autore della "Saga dei Clifton" e di "Caino e Abele", nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri, riporta la BBC.
Ex parlamentare conservatore, fu incarcerato per falsa testimonianza nel 2001 dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver mentito in una causa per diffamazione del 1987 contro il "Daily Star". Rilasciato nel 2003, tornò alla Camera dei Lord, dove rimase fino al suo ritiro nel 2024.
Il suo ultimo libro, "Adamo ed Eva", uscirà questa settimana, ha aggiunto la sua casa editrice, descrivendo Archer come un "maestro della narrazione" i cui lettori "significavano tutto per lui".
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