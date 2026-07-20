Tre mozioni per affrontare le ondate di calore

LOCARNO - Il gruppo Verdi e indipendenti ha depositato oggi tre mozioni per rafforzare l’adattamento della Città di Locarno alle sempre più frequenti ondate di calore. L’iniziativa si inserisce in un’azione politica più ampia a livello cantonale, coordinata con il Partito Verdi del Ticino, che ha portato al deposito di atti parlamentari analoghi in numerosi comuni ticinesi.



Le mozioni nascono dall’esigenza di un intervento politico più chiaro e incisivo sul tema. Di anno in anno, infatti, la canicola si manifesta con maggiore intensità, mentre le misure attuali sono ritenute insufficienti.



Nel dettaglio, le proposte si concentrano su tre ambiti principali: la creazione di una rete coordinata di luoghi freschi accessibili durante i periodi di caldo intenso, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili ombreggiati e la valorizzazione dell’accesso all’acqua potabile negli spazi pubblici.



Le mozioni hanno ottenuto il sostegno anche di diversi membri della Sinistra Unita.