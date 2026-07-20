"Centro Tessile" fermo ai box: deputati chiedono chiarezza su ritardi e spese

Accanto agli aspetti tecnici, l’atto parlamentare pone l’accento anche sulle possibili conseguenze finanziarie. Il Cantone è infatti il principale finanziatore dell’opera, mentre il Comune di Chiasso partecipa per la quota relativa ai posteggi. I deputati chiedono se il rallentamento possa comportare aumenti dei costi, il superamento del credito approvato dal Gran Consiglio o la necessità di nuovi stanziamenti.



Tra i quesiti posti figurano anche i tempi di ripresa dei lavori, la conferma della consegna prevista nel 2028 e l’adeguatezza delle riserve finanziarie già previste nel progetto. Viene inoltre chiesto se il Governo intenda aggiornare formalmente il Gran Consiglio sullo stato del cantiere e sui rischi connessi.



Il progetto del CPT mira a riunire in un’unica sede la Scuola d’arti e mestieri della sartoria e la Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda, oggi distribuite tra Viganello e Biasca, configurandosi come un tassello centrale nella strategia formativa cantonale.

(*Matteo Quadranti; Andrea Rigamonti; Roberto Ostinelli; Giovanni Capoferri; Ivo Durisch; Raffella Zucchetti)