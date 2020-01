Nuovi broker assicurativi crescono, Aon Svizzera si allarga in Ticino

LOCARNO - Novità in Ticino per quanto riguarda il settore dei broker assicurativi. La Aon Svizzera ha acquisito la Assimedia SA di Locarno, ampliando in questo modo la propria leadership di mercato e diventando "il broker di assicurazioni e riassicurazioni numero uno della Svizzera italiana".

Assimedia SA, fondata nel 1986, occupa attualmente 26 collaboratori ed è una società di brokeraggio indipendente a conduzione familiare con sede a Locarno, Rivera e Novazzano. Con l’acquisizione, l’attuale ufficio di Aon a Lugano, unitamente al suo team, si trasferirà nella sede principale di Locarno.

Carlo Clavarino, presidente esecutivo di Aon Commercial Risk Solutions, Health Solutions & Affinity per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, nonché amministratore delegato di Aon Italia SpA ha dichiarato che «questa acquisizione è una vittoria per ambo le parti. Da un lato dimostra la continua crescita di Aon in Svizzera, dall’altra offre ad Assimedia accesso ad un know-how globale».

«La richiesta dei nostri servizi di consulenza ed intermediazione è in continua crescita. Con l’acquisizione di Assimedia SA rafforziamo la nostra presenza nella Svizzera italiana ed ampliamo il nostro team di specialisti. Gli attuali soci, Enrico Pelloni e Sebastiano Pelloni, rimangono operativi nella società la cui conduzione e sviluppo aziendale sono affidate ad Enrico Pelloni” spiega Felix C. Jenny, amministratore delegato Commercial Risk Solutions, Health Solutions & Affinity di Aon Svizzera e Austria.

E inoltre aggiunge: «L’acquisizione della rinomata Assimedia SA è un’ulteriore pietra miliare nella nostra strategia di crescita. Il rafforzamento della presenza geografica nella Svizzera italiana si integra perfettamente nel nostro programma che ha come obiettivo quello di essere ancora più vicini ai nostri clienti in tutto il territorio svizzero».

Enrico Pelloni e Sebastiano Pelloni, precedenti titolari di Assimedia SA, dal canto loro hanno commentato di essere «lieti di poter offrire ai clienti della Svizzera italiana, in aggiunta ai loro servizi di brokeraggio, anche l’intera gamma di servizi del leader internazionale in consulenza ed intermediazione Aon e di poter continuare a crescere superando nel migliore dei modi insieme ad Aon le sfide future».