CENTOVALLI
Elicottero in azione sopra Golino
Lo segnalano diversi lettori
Elicottero in azione sopra Golino
Lettore Tio/20 minuti
Fonte Red
Elicottero in azione sopra Golino
Lo segnalano diversi lettori
CENTOVALLI - Sono giunte in redazione alcune segnalazioni sull'intervento di un elicottero nella zona sopra Golino.
Il mezzo avrebbe iniziato a prelevare acqua dal pozzo di Tegna attorno alle 18. L'intervento sarebbe legato a un principio di incendio e avrebbe avuto carattere precauzionale.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull'operazione.
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