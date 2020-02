Aeroporto: tutti licenziati

LUGANO - Ai dipendenti di Lugano Airport sarà inviata «a breve» una «disdetta cautelativa valida per la fine di aprile 2020». Ad annunciarlo sono i vertici dello scalo luganese.

La disdetta, sottolineano dall'aeroporto, «è un passo dovuto per rispettare i dettami di legge. Sarà però da ritenersi nulla e mai avvenuta qualora l’esito delle due votazioni fosse favorevole all’aeroporto».

L’incontro si è svolto a porte chiuse e «in un clima costruttivo» alla presenza dei rappresentanti sindacali.

I dipendenti - sempre secondo il comunicato - si sono detti «molto motivati a continuare la loro attività e sperano nel sostegno della popolazione chiamata al voto».

Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione LASA si dicono «molto dispiaciuti di dover intraprendere questo passo che, se il popolo dovesse dare ragione ai referendisti, avrà delle implicazioni non solo per i dipendenti ma anche per coloro che sono presenti in aeroporto con le loro attività».