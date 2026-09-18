Sapessi com'è bello andare a scuola a piedi...anche sotto la pioggia

SAVOSA - La pioggia non ha scoraggiato i bambini e i genitori che questa mattina hanno aderito alla Giornata internazionale a scuola a piedi. Con il tema «Un passo nella natura», la giornata è stata un'occasione per osservare l’ambiente circostante e scoprire la vita che ci circonda. L'evento è stato anche una "festa dei Pedibus" e ha permesso di far conoscere a tutti questa soluzione per accompagnare i bambini a scuola. Sono stati oltre 11'000 i bambini e le bambine che hanno aderito di cui circa 4600 solo in Ticino.