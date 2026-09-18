Sapessi com'è bello andare a scuola a piedi...anche sotto la pioggia
Giornata a scuola a piedi: bambini e famiglie protagonisti nonostante la pioggia in diverse località del Ticino.
Giornata a scuola a piedi: bambini e famiglie protagonisti nonostante la pioggia in diverse località del Ticino.
SAVOSA - La pioggia non ha scoraggiato i bambini e i genitori che questa mattina hanno aderito alla Giornata internazionale a scuola a piedi. Con il tema «Un passo nella natura», la giornata è stata un'occasione per osservare l’ambiente circostante e scoprire la vita che ci circonda. L'evento è stato anche una "festa dei Pedibus" e ha permesso di far conoscere a tutti questa soluzione per accompagnare i bambini a scuola. Sono stati oltre 11'000 i bambini e le bambine che hanno aderito di cui circa 4600 solo in Ticino.
Accanto ai cortei Pedibus e ai piccoli e grandi eventi organizzati sul territorio, numerose famiglie hanno scelto spontaneamente di accompagnare i bambini a scuola a piedi, trasformando il tragitto quotidiano in un momento di condivisione. Non sono mancati momenti di sensibilizzazione sulla sicurezza del percorso casa-scuola e iniziative per riscoprire il valore di muoversi insieme e prendersi cura degli spazi che ogni giorno attraversiamo.
Savosa
Le foto che accompagnano questo articolo mostrano i bambini e le bambine di Savosa che hanno raggiunto la scuola a piedi, accompagnati lungo il percorso e trasformando così il tragitto quotidiano in un momento di incontro, movimento e socialità.
«Il Pedibus rappresenta infatti molto più di un semplice percorso casa-scuola: permette ai bambini di iniziare la giornata con un po’ di movimento, favorisce l’autonomia e la socializzazione e contribuisce a rendere più vivibili e sicure le strade del paese», ci racconta una mamma del Comitato Genitori di Savosa. Il comitato ha voluto promuovere e far conoscere ulteriormente il Pedibus, sensibilizzando le famiglie sull’importanza della mobilità attiva e incoraggiando i bambini a vivere il percorso verso la scuola come un momento piacevole da condividere con i propri compagni.
«La partecipazione di oggi è stata anche una bella occasione per riunire famiglie, bambini e accompagnatori e per far sentire ancora una volta quanto sia importante la collaborazione di tutta la comunità».
Collina d'oro
A Collina d’oro l’evento principale ha visto diversi cortei Pedibus animati da artisti circensi e numerose attività di sensibilizzazione in collaborazione con il Dipartimento della sanità e della socialità e il Dipartimento del territorio. Alla giornata hanno partecipato l’onorevole Consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti, il sindaco Andrea Bernardazzi e la Capodicastero Scuola Livia Balmelli-Bazzuri, il medico cantonale aggiunto Federico Peter e Tiziano Bonoli, capoufficio mobilità lenta del Dipartimento del Territorio. Non è mancata la presenza della Polizia cantonale per ricordare l’importanza di percorrere il tragitto casa-scuola in sicurezza.