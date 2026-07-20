CANTONE / ITALIA
Altro sciopero, i TILO si fermano al confine
Giovedì 23 luglio e venerdì 24 luglio 2026 è prevista una mobilitazione in Italia. I servizi per Malpensa verranno sostituiti con bus
TiPress - foto d'archivio
Fonte red
Altro sciopero, i TILO si fermano al confine
Giovedì 23 luglio e venerdì 24 luglio 2026 è prevista una mobilitazione in Italia. I servizi per Malpensa verranno sostituiti con bus
Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20.59 di venerdì 24 luglio è previsto uno sciopero Nazionale in Italia e di conseguenza i servizi TILO RE80, S10, S30, S40 e S50 non circoleranno oltre il confine. I collegamenti TILO in territorio svizzero non saranno invece coinvolti.
In caso di non effettuazione dei treni sulla linea S50, i servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.
Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i collegamenti presenti nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti” consultabile sul sito di Trenord.
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