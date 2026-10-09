Incendio blocca le FFS: l'incendio è doloso

L'allarme è scattato intorno alle 3.15, quando la polizia è stata avvertita della presenza di un incendio. Le prime verifiche degli agenti intervenuti sul posto hanno fatto emergere che a provocare il rogo sarebbe stato un atto volontario. In seguito alle constatazioni, il Ministero pubblico è stato informato e il procuratore di turno ha subito aperto un'istruttoria penale con l'obiettivo di chiarire le circostanze e le cause precise dell'incendio, oltre a identificare i responsabili.

Le indagini sono state affidate agli investigatori della polizia di sicurezza vodese. Le operazioni di intervento hanno richiesto il dispiegamento di tre pattuglie di gendarmeria, una pattuglia della brigata cinofila, oltre a ispettori della polizia di sicurezza in particolare della cellula incendi e della brigata di polizia scientifica. Sul posto è intervenuta anche una squadra tecnica delle FFS.